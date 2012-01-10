رمضان عسگری‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سرویسهای مدارس باید استاندارد‌های لازم را در راستای فعالیت خود رعایت کنند، اظهار داشت: تاکسیرانی اصفهان همواره به دنبال ساماندهی وضعیت حمل و نقل دانش‌آموزان و ایجاد فضایی مناسب به منظور تردد این قشر از جامعه در سطح شهر است.

وی به تعداد شرکتهای سرویس مدارس فعال در سطح شهرستان اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: در سطح مناطق 14 گانه اصفهان 40 شرکت سرویس مدارس حمل و نقل دانش‌آموزان را در سطح شهر انجام می‌دهند.

معاون تاکسیرانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه هزینه‌های سرویس‌های مدارس در سال تحصیلی جاری افزایش یافته، تصریح کرد: افزایش کرایه دریافتی از دانش‌آموزان توسط سرویس‌های مدارس هزینه‌های خانواده‌ها را افزایش داده اما با توجه به یک نوبته شدن مدارس، کرایه دریافتی از دانش‌آموزان نیز باید برای رانندگان سرویس‌های مدارس به صرفه باشد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر و با گذشت چهار ماه از آغاز سال تحصیلی جدید، بازرسان تاکسیرانی به فعالیتهای سرویسهای مدارس نظارت می‌کنند، افزود: پنج اکیپ بازرسی به نحوه فعالیت و عملکرد سرویسهای مدارس اصفهان نظارت می‌کنند و این اکیپها به صورت دائم این زمینه فعال هستند.

عسگری‌نژاد با اشاره به اینکه تمامی فعالیتهای این سرویس‌ها نظارت و کنترل می‌شود، بیان داشت: تمامی این افراد باید استاندارد‌های قانونی را در راستای فعالیت خود رعایت کنند و در صورت تخلف آنها با این افراد برخورد می‌شود.

وی گفت: در جال حاضر برخی از این افراد این استاندارد‌ها را رعایت نمی‌کنند اما درصد بیشتری از رانندگان سرویسهای مدارس استاندارد‌های قانونی را در راستای فعالیت خود رعایت می‌کنند.