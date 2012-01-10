خشکسالی مهمترین مشکل گناباد/ 416 قنات خشک شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفایی در گفتگو با خبرنگاران مهمترین مشکل گناباد را خشکسالی اعلام کرد اظهار داشت: مجموع طول قنوات این شهرستان هشت هزار کیلومتر است.

وی افزود: حفر این متراژ قنات نشان از قدمت و سختکوشی مردمان این دیار دارد که توانسته اند با ابزارهای ابتدایی در زیر زمین چنین کارهای بزرگی را رقم زنند که اکنون از میراث های گرانبهاست و باید از آن محافظت شود.

صفایی به بخش آب و آبخیرداری در شهرستان گناباد اشاره کرد و گفت: اکنون سالانه 220 میلیون مترمکعب آب از منابع آبی این منطقه استحصال می شود و در آینده با اجرای طرح آبخیز داری سیاه کوه، 20 میلیون مترمکعب آب به حجم موجود اضافه خواهد شد.

فرماندار گناباد با اشاره به واحدهای تولیدی و صنعتی گناباد گفت: در حال حاضر بیش از 170 واحد تولیدی و صنعتی در این منطقه وجود دارد که برخی از محصولات آنها به خارج از کشور صادر می شود.

وی بیان کرد: این در حالی است که روزانه 200 تن شیر در شهرستان تولید می شود و جهت فراوری در اختیار واحدها و کارخانجات خراسان رضوی و سایر استانها قرار می گیرد.

صفایی بیان کرد: شهرستان گناباد در حال حاضر دارای 10 مرکز دانشگاهی است که 25 درصد جمعیت آن را جمعیت دانشجویی تشکیل می دهد و این در حالی است که در تمامی شهرهای این منطقه حوزه های علمیه خواهران و برادران دایر است.

وی با بیان اینکه در سال 85 این شهرستان، ریشه کنی بیسوادی را جشن گرفته است افزود: با وجود آسیب های اجتماعی که در برخی نقاط به دلیل حضور جمعیت دانشجویی ممکن است بروز کند، خوشبختانه در گناباد به دلیل غنای فرهنگی منطقه چنین آسیب هایی مشاهده نشده است.