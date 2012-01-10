قرارداد بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته به مدت چهار ماه است

مجید روستایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرایی شدن بیمه طلایی نسبت به فرهنگیان بازنشسته پس از یک وقفه چند ماهه اظهار داشت: بازنشستگان فرهنگی که در سایت بیمه طلایی ثبتنام کردهاند، از ابتدای دی ماه جاری زیر پوشش این طرح قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به اینکه بیمهگر این افراد از بیمه آتیهسازان به بیمه ایران تغییر یافته است، اضافه کرد: بیمه طلایی از مهمترین خواستههای فرهنگیان بازنشسته به شمار میرود و در حال حاضر 800 هزار بازنشسته فرهنگی در سطح کشور وجود دارد.
مدیرعامل کانون بازنشستگان فرهنگی و وظیفهبگیران استان اصفهان با اشاره به تعداد فرهنگیان بازنشسته موجود در سطح استان تصریح کرد: در سراسر استان حدود 42 هزار فرهنگی بازنشسته و حدود هفت هزار وظیفهبگیر وجود دارد که اجرای بیمه طلایی بسیاری از هزینههای درمانی این افراد را کاهش میدهد.
وی ادامه داد: این افراد برای ثبتنام در سایت بیمه ایران برای دریافت خدمات بیمه طلایی باید تا پایان دی ماه جاری به اداره دریافت حقوق محل سکونت خود مراجعه کرد و اطلاعات خود و خانواده خود را در سایت بیمه ایران وارد کنند.
داوری با اشاره به قرارداد منعقد شده در راستای اجرای بیمه طلایی نسبت به فرهنگیان بازنشسته تاکید کرد: در حال حاضر قرارداد بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته به مدت چهار ماه و تا پایان فروردین ماه سال آینده است که این قرارداد از ابتدای اردیبهشت ماه سال آینده به صورت مجدد برای این افراد تمدید میشود.
وی با بیان اینکه ثبتنام زوجهای فرهنگی بازنشسته برای دریافت خدمات بیمه طلایی به صورت جداگانه انجام میشود، افزود: بیمه طلایی نیز تنها به افراد وظیفهبگیر اختصاص دارد و خانوادههای این افراد زیر پوشش بیمه طلایی قرار نمیگیرند.
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