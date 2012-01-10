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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۸:۴۹

نقدعلی در گفتگو با مهر:

مسابقات کشوری اذان و تواشیح به میزبانی اصفهان برگزار می‌شود

مسابقات کشوری اذان و تواشیح به میزبانی اصفهان برگزار می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی مسابقات کشوری اذان، تواشیح، ابتهال و هم‌خوانی در اصفهان گفت: در آستانه دهه فجر مسابقات کشوری اذان، تواشیح، ابتهال و هم‌خوانی قرآن کریم به میزبانی اصفهان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام محمد‌تقی نقدعلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مسابقات کشوری اذان، تواشیح، ابتحال و هم‌خوانی در سال جاری در اصفهان برگزار می‌شود، اظهار داشت: متولی برگزاری این مسابقات سازمان اوقاف و امور خیریه است و برگزاری این مسابقات در سالهای گذشته به صورت متمرکز بوده است.

وی اضافه کرد: هر ساله هر یک از استانهای موجود در سطح کشور میزبان برگزاری این مسابقات هستند و این مسابقات را با هدف رشد و باروری استعداد‌های قرآنی در میان شرکت‌کنندگان برگزار می‌کنند.

معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان تاکید کرد: مسابقات اذان، تواشیح، ابتهال و هم‌خوانی قرآن کریم در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می‌شود که در حال حاضر مرحله استانی این دوره از مسابقات برگزار شده است.

وی به راهیابی برگزیدگان مرحله استانی این مسابقات به مرحله کشوری آن اشاره کرد و ادامه داد: در سال جاری 600 نفر از سراسر کشور به مرحله کشوری مسابقات اذان، تواشیح، ابتهال و هم‌خوانی قرآن کریم راه یافته‌اند.

نقدعلی با بیان اینکه برگزاری این مسابقات در راستای ارزیابی توانایی‌های استعداد‌های قرآنی نقش موثری دارد، تصریح کرد: در آستانه دهه فجر جاری مسابقات کشوری اذان، تواشیح، ابتهال و هم‌خوانی قرآن کریم به میزبانی اصفهان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه رشته اذان تنها به برادران شرکت‌کننده اختصاص دارد، بیان داشت: کمتر از یک‌ماه آینده این مسابقات در اصفهان برگزار می‌شود و با برگزاری این مسابقات مختلف عطر و رایحه قرآن در سطح استان منتشر می‌شود.

کد مطلب 1505848

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