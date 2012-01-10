برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای بانوان صنعت چاپ در سالگرد تاسیس

زهرا جلیل‌ثانی دبیر شورای بانوان صنعت چاپ ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت‌های این شورا گفت: ما به طور منظم جلسات شورا را برگزار می‌کنیم و چندین بار هم برای ثبت رسمی به وزارت کار و کشور رفته‌ام و هنوز هم پیگیر موضوع هستم.

وی ادامه داد: در حال حاضر شورای بانوان صنعت چاپ ایران 60 عضو دارد و هیئت رئیسه آن در زمان تاسیس شورا از بین بنیانگذاران و زنان فعالان عرصه چاپ که با ما در ارتباط بودند، انتخاب شدند، ولی در نظر داریم به مناسبت سالگرد تاسیس شورا انتخابات هیئت رئیسه هم داشته باشیم.

مدیر چاپخانه مجلسی همچنین از برپایی همایشی خبر داد و گفت: اردیبهشت سال آینده همایشی برگزار می‌کنیم که در همان همایش انتخابات هیئت رئیسه جدید را هم خواهیم داشت و همه اعضا می‌توانند با ارائه سابقه کاری‌شان برای انتخابات ثبت‌نام کنند. ما علاقه‌مند هستیم ترکیبی از پیشکسوتان و جوانان در هیئت رئیسه باشند تا فرصت تبادل تجربه بیش از پیش فراهم شود. همچنین بتوان از ایده‌ها و دانش نسل جدید نیز استفاده کرد.

جلیل‌ثانی افزود: وقتی انتخابات برگزار شود و هیئت رئیسه بر اساس رای اعضا انتخاب شوند، اعتماد بیشتری ایجاد می‌شود و این امر کمک می کند کارهای آینده شورا بهتر پیش رود.

وی راه‌اندازی سایت شورای بانوان صنعت چاپ ایران را یکی از مهم‌ترین اقدامات دانسته و بیان کرد: این سایت با امکان عضوگیری از همه بانوان فعال صنعت چاپ در اصل کمک می‌کند بانک اطلاعات زنان فعال این عرصه تشکیل و به‌روز شود.

دبیر شورای بانوان صنعت چاپ ایران اضافه کرد: ما همچنین در کمتر از یک سال که از آغاز به کار شورا گذشته است، 2 همایش برگزار کرده‌ایم. نیازسنجی برای دوره‌های آموزشی با کمک استادان دانشگاه‌های چاپ و مذاکره برای امکان حضور دانشجویان رشته چاپ در چاپخانه‌ها از دیگر کارهایی است که در این فاصله پیگیری شده است.

جلیل‌ثانی که آبان ماه به عنوان نماینده زنان فعال ایران در صنعت چاپ در برلن سخنرانی کرده بود، توضیح داد: آبان ماه همایشی در برلن برگزار شد که در آن 17 زن ایرانی از حوزه‌های مختلف شغلی حضور داشتند و من نیز به عنوان زنان فعال عرصه چاپ حضور داشته و سخنرانی کردم که مورد پسند حاضران هم قرار گرفت و توانایی زنان ایرانی در عرصه چاپ برایشان جالب بود.

این فعال عرصه چاپ در پایان گفت: ما همچنین بازدیدی از یک چاپخانه داشتیم که روزنامه برلن را روزانه در 600 هزار نسخه چاپ می‌کند. همچنین از یک چاپخانه دیجیتال که مدیر آن یک خانم است، بازدید کردیم و من موفق شدم رایزنی‌های اولیه را برای بازدید هیئتی از زنان ایرانی از واحدهای چاپی آلمان و نمایشگاه‌های صنعت چاپ این کشور، داشته باشم.