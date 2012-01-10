به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی این کتاب از نامور مطلق عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی روز یکشنبه 25 دی‌ماه 1390 با حضور مولف و نیز علیرضا انوشیروانی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و حمیدرضا شعیری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان منتقد در انجمن علمی نقد ادبی برگزار می‌شود.

مؤلف در کتاب «درآمدی بر بینامتنیت» محصول مطالعات و تحقیقات چندین ساله خود را که برخی از آنها به صورت مقاله یا سخنرانی منتشر و ارائه شده‌اند، برای علاقه‌مندان این حوزه در دو بخش (نظریه‌ها و نظریه‌پردازان و بینامتنیت و بیناهنری) سامان داده‌ است.

این کتاب 440 صفحه‌ای تابستان امسال و از سوی انتشارات سخن به چاپ رسید و در هجدهمین دوره جایزه کتاب فصل هم در بخش نقد، شایسته تقدیر شناخته شد.

نشست نقد و بررسی این کتاب از ساعت 16 تا 18 روز یکشنبه 25 دی‌ماه در انجمن علمی نقد ادبی واقع در کارگر شمالی، قبل از بیمارستان قلب، خیابان شهریور، خیابان سیندخت شمالی، کوچه فتاح الجنان، شماره 3، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی، طبقه دوم برگزار خواهد شد.

نشست‌های انجمن نقد ادبی با همکاری مرکز تحقیقات زبان و ادب فارسی دانشگاه تربیت مدرس، خانه کتاب و انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی در ایام سال تحصیلی، یکشنبه آخر هر ماه برگزار می‌شود.