راهیابی 10 اصفهانی به مرحله کشوری مسابقات مفاهیم تخصصی قرآن کریم

حجت‌الاسلام عبدالحسین مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات مفاهیم تخصصی قرآن کریم در دو مرحله شهرستانی و استانی اظهار داشت: مرحله شهرستانی چهارمین دوره از این مسابقات در چهارم آذر ماه جاری و مرحله استانی آن نیز در 25 آذر ماه جاری در اصفهان برگزار شده است.

وی به زمان برگزاری مرحله کشوری این دوره از مسابقات اشاره کرد و افزود: مرحله کشوری مسابقات تخصصی مفاهیم قرآن کریم نیز 25 دی ماه جاری برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاق و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به تعداد شرکت‌کنندگان از کل استان این دوره از مسابقات تصریح کرد: در سال جاری 15 هزار نفر اصفهانی در مرحله شهرستانی مسابقات تخصصی مفاهیم شرکت کردند که 150 نفر از آنها به مرحله استانی راه یافتند.

وی با بیان اینکه این مسابقات برای چهارمین دوره برگزار شده، اضافه کرد: در حال حاضر 10 نفر از سراسر استان به مرحله کشوری مسابقات تخصصی مفاهیم قرآن کریم راه یافته‌اند.

مرادی با اشاره به اینکه در سال گذشته چهار هزار و 500 نفر از سراسر استان در مرحله شهرستانی این مسابقات شرکت کرده بودند، تاکید کرد: در سال جاری تعداد شرکت‌کنندگان در این مسابقات نسبت به سال گذشته رشد چهار برابری داشته است.

وی با بیان اینکه عملیاتی شدن معنا و مفاهیم قرآن کریم مورد توجه مسئولان این اداره قرار دارد، ادامه داد: کیفیت این دوره از مسابقات نیز در سال جاری به میزان بسیاری افزایش یافته و اطلاع‌رسانی در راستای این موضوع به صورت ویژه انجام شده است.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاق و امور خیریه استان اصفهان در مورد نفرات برتر مرحله استانی این دوره از مسابقات گفت: زهرا موسایی، منیره نصر اصفهانی، رضوان حبیب‌الهی، عفت صادقیان، فائزه امینی پژوه، خدیجه باقری، اعظم ابراهیمی، زهرا رنجکش، مریم جهانی، زهرا حسینی، طاهره سلطانیان، نجمه کریمیان، نسرین مهدوی، ریحانه ذکرالهی، لیلا سلیمانی، مریم ساتر، بتول سادات میر اسماعیلی، نسیم جزیره پور، زهرا قاسمی دستجردی و رضوان بنده علی به ترتیب حائز رتبه‌های برتر این مسابقات در بخش خواهران شده‌اند.

وی اظهار داشت: در این دوره از مسابقات از میان خواهران شرکت‌کننده زهرا موسایی، منیره نصر اصفهانی، رضوان حبیب‌الهی رتبه‌های نخست تا سوم ورود به مرحله کشوری مسابقات مفاهیم تخصصی قرآن کریم را کسب کرده‌اند.

مرادی اضافه کرد: در این مرحله از مسابقات نیز از میان برادران شرکت‌کننده مسعود غفاری، ابوالفضل حاجی حیدری حسین محمودی، سید مهدی هاشمی، ذبیح‌الله شاه‌مرادی، احمدعلی قدیری، محسن امینی پژوه، علی عسگری، مصطفی ظهیری، مهدی طاهری و محمد نصر اصفهانی رتبه‌های برتر مرحله استانی را کسب کرده‌اند.

وی تصریح کرد: از میان برادران شرکت‌کننده در مرحله استانی این مسابقات نیز آقایان مسعود غفاری، ابوالفضل حاجی حیدری، حسین محمودی و سید مهدی هاشمی رتبه نخست تا سوم مرحله کشوری این مسابقات را به خود اختصاص داده‌اند.