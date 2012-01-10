سارق حرفه ای منزل در کرمانشاه به 35 فقره سرقت اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کریم کشوری با اعلام خبر دستگیری سارق سابقه دار منزل در کرمانشاه گفت: متهم که به اتهام نزاع و درگیری توسط ماموران کلانتری 13 کرمانشاه دستگیر شده بود، برای ادامه تحقیقات تحویل پلیس آگاهی استان شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: با تیزهوشی ماموران شعبه 1 اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی و در تحقیقات فنی و تخصصی انجام شده، ابعاد دیگری از پرونده سیاه متهم روشن شده و مشخص شد، وی یکی از متهمان فراری و تحت تعقیب پلیس است.

کشوری تاکید کرد: متهم که با توجه به اسناد و مدارک مستدل پلیس راهی جز بیان حقیقت نداشت لب به اعتراف گشود و از 35 فقره سرقت منزل با همکاری چند همدست خود پرده برداشت.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به دستگیری 8 نفر مالخر در این رابطه تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده تعدادی از اموال مسروقه نیز کشف و به مالباختگان بازگردانده شد.

سردار کشوری در پایان با اعلام تلاش پلیس برای دستگیری همدستان متهم، گفت: ارزش اموال مسروقه 2 میلیارد ریال برآورد شده است

