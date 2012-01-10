طبیعت درمانی؛ شاهراه سودآوری در همدان/ گیاهان دارویی معرفی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه دیگر گردشگری و تفریح در طبیعت به دیدن مناظر طبیعی و آثار تاریخی محدود نمی شود، بلکه بیشتر گردشگران با هدف خاصی به سفر می روند و مقصد خود را انتخاب می کنند تا حدی که گردشگری با هدف بازگرداندن سلامتی به بدن یا حتی حفظ آن، به یکی از شاخه های مهم گردشگری تبدیل شده است .

این شاخه از گردشگری که در دنیا طرفداران بسیاری یافته و دولتهای زیادی را به سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای آن واداشته، گردشگری سلامت و طبیعت درمانی است .

توانمندی های بالقوه همدان در طبیعت درمانی باید مورد توجه قرار گیرد

طبیعت درمانی یا گردشگری سلامت، حفظ، بهبود و حصول دوباره سلامت جسمی و ذهنی فرد است که در این راستا باید توانمندی های بالقوه و وسیع استان همدان در انواع مختلف گردشگری سلامت و طبیعت درمانی مورد توجه قرار گیرد.

وجود چشمه های آب معدنی، آبشارهای زیبای گنجنامه و گیان، قدمت همدان در طب سنتی و وجود انواع گیاهان شناخته شده دارویی، شرایط ویژه ای را برای همدان در زمینه جذب گردشگری سلامت و طبیعت درمانی به وجود آورده است .

در همین خصوص مدیرکل میراث‌ فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری استان همدان بر لزوم جذب گردشگر به استان از طریق رونق طبیعت ‌درمانی تاکید دارد.

اسدالله بیات با بیان اینکه طبیعت‌ درمانی نظام درمانی است که با کمک درمان‌های طبیعی و نیروی شفابخش طبیعت به درمان بیماری‌ها می‌پردازد، افزود: از آنجا که این قابلیت در طبیعت استان همدان وجود دارد انتظار می‌رود این استان بتواند در جذب گردشگران سلامت نقش به سزایی را ایفا کند.

بخش عظیمی از طب گیاهی قدیم ایران وابسته به گیاهان دارویی همدان بوده است

وی با بیان اینکه بخش عظیمی از طب گیاهی قدیم ایران وابسته به گیاهان دارویی همدان بوده است، اظهار داشت: در سال‌های گذشته راسته ‌ای در بازار همدان وجود داشت که محل فعالیت عطاران و پزشکان طب گیاهی بود که به درمان بیماران می‌پرداختند.

بیات ادامه داد: متاسفانه با آغاز علم پزشکی نوین، طبابت سنتی و به تبع آن گیاهان دارویی در کشور به فراموشی سپرده شد.

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری استان همدان گفت: این در حالی است که دنیای غرب با توجه به خواص داروهای گیاهی به عنوان درمان مکمل، رویکردی نوین به این امکان طبیعی پزشکی دارند.

تعدد عطاری‌ها در همدان نشانگر اعتماد مردم به گیاهان دارویی است

بیات عنوان کرد: اگرچه طبابت گیاهی در همدان به رونق گذشته نیست، اما تعدد عطاری‌ها نشانگر اعتماد مردم به گیاهان دارویی است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از 30 عطاری که در آن‌ها انواع گیاهان دارویی به فروش می‌رسد در شهر همدان به ویژه در محلات و معابری در حوالی میدان آرامگاه بوعلی سینا فعالیت دارند .

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری استان همدان عنوان کرد: استان همدان از لحاظ آب و هوا، موقعیت جغرافیایی و زمینه رشد گیاهان دارویی از بهترین مناطق کشور محسوب می‌شود و در گذشته نیز منبع تولید و مصرف گیاهان دارویی بوده است.

وی افزود: همدان از مراتع و عرصه‌های منابع طبیعی با انواع گونه‌های گیاهی برخوردار است که فعالان گردشگری استان در صورت تلاش برای معرفی منابع موجود قادر خواهند بود تعداد زیادی از گردشگران سلامت را به استان همدان جذب کنند.

بخش های خصوصی متولی مراکز درمانی باید در عرصه توریسم درمانی فعال شوند

در همین راستا یک کارشناس میراث فرهنگی نیز گفت: بخش های خصوصی متولی مراکز درمانی باید در عرصه توریسم درمانی فعال شوند و فقط به درآمد ناشی از بیماران داخلی نیندیشیده و اطمینان داشته باشند که بی توجهی به این مسئله به معنای بی توجهی به آینده کشور است.

اردشیر نادری افزود: فعال شدن در بازار توریسم درمانی سود هنگفتی را وارد بازار درمانی ایران و استان همدان می کند.

نادری ادامه داد: با توجه به فعالیت های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای توسعه گردشگری سلامت، وجود مکان هایی خاص برای استفاده گردشگران که با هدف بازیابی سلامت خود دست به سفر می زنند، به موضوع مهمی تبدیل می شود.

استفاده از مواهب خداوندی در توسعه گردشگری موثر است

وی گفت: با توجه به اینکه امروزه گردشگری به عنوان صنعتی درآمدزا دارای اهمیت فراوان است، لزوم توجه به بخش های مختلف آن و استفاده از مواهب خداوندی در توسعه این بخش، نقش چشمگیری در کمک به درآمدزایی برای استان همدان و کشور دارد.

یک پزشک نیز در خصوص این موضوع اظهار داشت: در طبیعت درمانی از هر روش برای اصلاح شیوه زندگی و بازگرداندن تعادل طبیعی بدن استفاده می‌شود .

عباس عبادی افزود: ارتباط با طبیعت، گوش سپردن به آوای طبیعت، غرش جویباران و رقص برگ‌ها در وزش بادها می‌تواند ذهن را از تمام فشارهای روانی تخلیه کند .

عبادی ادامه داد: خو گرفتن به طبیعت، آرامش درون را برمی‌انگیزد و در پی آن، انسان به دنبال لذت و لحظه شادی است که در وجود خود احساس می‌کند .

بنابراین پرواضح است که طبیعت‌درمانی و به عبارتی بازگشت به طبیعت، احساسی را در ما بیدار می‌کند که باعث ایجاد آرامش می‌شود.

حال ممکن است فردی این احساس را در ارتباط با یک گیاه خانگی پیدا کند چراکه در دنیای امروز که سرشار از استرس و اضطراب است، طبیعت می‌تواند روح و جسم را جوان کند .

بنابراین توجه به طبیعت درمانی در این عرصه به طور حتم راهگشا خواهد بود و قدمی در ایجاد نشاط عمومی در جامعه به شمار می رود که باید مورد توجه قرار گیرد.