کدخدامنشی چاره مشکل انحلال خانه سینماست

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ مرادی کرمانی داستان نویس و نویسنده "قصه های مجید" دوشنبه شب مهمان برنامه پارک ملت بود و در بخش هایی ازاین برنامه به شکل غیر منتظره ای به اعلام انحلال خانه سینما از سوی وزارت ارشاد اعتراض کرد.

مرادی کرمانی در این برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به اینکه خودش عضو خانه سینما است و بیش از چهل است که با اهالی سینما درارتباط بوده گفت: من با وزیر ارشاد آقای حسینی همشهری هستم و با آقای سجادپور دوستم. خطاب به این دونفر می گویم جوری عمل نکنند که انحلال خانه سینما گردن آنها بیافتد. این برای ما کرمانی ها خوب نیست. جوری جفت وجور کنند و سعی کنند یک تعادلی به وجود آید.

وی با انتقاد از سیاسی شدن عرصه فرهنگ گفت: من با آقایان عسگرپور و توحیدی هم دوست هستم. به نظرم خانه سینما متعلق به هنرمندان است و هنرمندان همواره نقش ارزنده ای در نظام داشته اند. با انحلال خانه سینما، دل هنرمندان می شکند. می گویند اگر هنرمندی دستش بشکند با دست شکسته می تواند کار کند ولی اگر دل هنرمند بشکند با دل شکسته نمی تواند کار کند.

وی ادامه داد: باید کاری کنیم که نه سیخ بسوزد و نه کباب ....اما با انحلال خانه سینما هم سیخ می سوزد و هم کباب... به نظرم باید این مشکل را باکدخدا منشی حل کرد. بسیاری از مشکلات این کشور با کدا خدا منشی حل شده است. مسئولان باید کاری کنند خانه سینما پا برجا بماند و ما سر سیاه زمستون آلاخون والاخون نشویم!

هوشنگ مرادی کرمانی عضو خانه سینما، نویسنده و چهره ماندگار ادبیات کودک و نوجوان؛ در کارنامه خود افتخارات و جوایز ارزشمندی چون : جایزه جهانی اندرسن - سال ۱۹۸۶ میلادی، جایزه ویژه هیات داوران جایزه هانس کریستین آندرسن، جایزه کتاب سال ۱۹۹۴ کودکان و نوجوانان اتریش، سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه در دوازدهمین جشنواره فیلم فجر (بهمن ۱۳۷۲)، جایزه ادبی مهرگان،عنوان نویسنده برگزیده کشور کاستاریکاوبرنده جایزه خوزه مارتینی (نویسنده و قهرمان ملی آمریکای لاتین) - سال ۱۹۹۵ میلادی و جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی .- سال 1364 را دارد.

از هوشنگ مرادی کرمانی تاکنون تعداد زیادی کتاب داستان انتشار یافته که برخی از آنها به زبان‌های آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، هلندی، عربی و ارمنی ترجمه شده و هم چنین چندین فیلم تلویزیونی و سینمایی بر اساس داستان‌‌های او به تصویر درآمده است.