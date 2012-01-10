علیرضا ابراهیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مناسبسازی از مهمترین خواستههای معلولان است، اظهار داشت: معلولان نیز همانند افراد عادی باید از امکانات موجود در سطح شهر برخوردار باشند و مناسبسازی تمامی ساختمانها، معابر شهری و مکانهای عمومی موجود در سطح شهرها امری مهم و ضروری است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر کتابخانه مرکزی اصفهان به عنوان یکی از اماکن عمومی مناسبسازی شده در سطح شهر به شمار میرود، اضافه کرد: مناسبسازی این کتابخانه از نخستین اقدامات صورت گرفته در اصفهان در راستای رعایت حقوق معلولان محسوب میشود.
عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران آسیب نخاعی استان اصفهان به مناسبسازی پارک شهید رجایی اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: پارک شهید رجایی در سه فاز مناسبسازی میشود که در حال حاضر فاز نخست این پارک مناسبسازی شده است.
وی با اشاره به نصب یک گیت مناسب در این پارک برای عبور و مرور معلولان دارای ویلچر در آن افزود: این گیت علاوه بر اینکه مشکلات موجود در راستای تردد معلولان دارای ویلچر را در این پارک برطرف کرده است به عنوان مانعی برای جلوگیری از تردد موتور سیکلتها در داخل پارک محسوب میشود.
ابراهیمیان تاکید کرد: انبوهسازان مسکن ملزم به رعایت مقوله مناسبسازی هستند و رعایت مناسبسازی برای صدور پروانه ساختمانسازی الزامی است و قانون جامع حمایت از معلولان نیز به این موضوع تأکید دارد.
وی با بیان اینکه مناسبسازی باید با توجه به اولویتهای مورد استفاده معلولان صورت گیرد، ادامه داد: تا پایان سال جاری مناسبسازی پارک شهید رجایی اصفهان انجام میشود و استفاده از نظرات معلولان در راستای مناسبسازی و رعایت حقوق آنها در سطح شهر نقش موثری دارد.
عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران آسیب نخاعی استان اصفهان گفت: از اجرای مناسبسازی در سطح شهر با استقبال شهرداری و شورای شهر مواجه شده و مناسبسازی باید به تمام استانها و شهرستانهای موجود تسری یابد.
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