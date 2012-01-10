آرسنال با گل "آنری" از سد لیدزیونایتد گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسنال در حالیکه در ورزشگاه "امارات" میزبان لیدزیونایتد بود موفق شد با تک گل دقیقه 78 آنری از سد میهمان خود بگذرد.
آنری که پس از چهار و نیم سال برای آرسنال، تیم پیشین خود به میدان میرفت، در این خصوص اظهار داشت: احساسی که زمان به ثمر رساندن گل داشتم، احساس فوق العادهای بود.
خوشحالی زایدالوصف تیهری آنری پس از به ثمر رساندن گل مقابل لیدزیونایتد
آنری که به صورت قرضی از نیویورک ردبولز به آرسنال پیوسته، تعداد گلهای خود برای توپچیها را با گل شب گذشته به227 گل رساند.
آرسن ونگر، سرمربی آرسنال هم پس از پایان این بازی اظهار داشت: این گل شبیه یک رویا بود. این مانند قصهای است که شما میتوانید به بازیکنان جوان بگویید.
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