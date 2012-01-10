لزوم تحقق توصیه رهبری در صیانت از رای مردم و محوریت قانون/ ماموریت به باهنر

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در آغاز جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی رئیس مجلس با اشاره به اینکه مدتها پیش آمریکا و غرب پس از به هم ریختگی در حوزه اقتدار بین المللی خود با بهره گیری از ظرفیت رسانه ای و لابی های سیاسی چند هدف را دنبال کردند، اظهار داشت: اختلاف افکنی طائفه ای در کشورهای منطقه، دامن زدن تبلیغاتی جهت ایجاد نگرانی در کشور و القای تحلیل های نارس در برخی مسائل از جمیه این برنامه ها بود.

وی افزود: برخی اقدامات و اظهارات نسنجیده و انعکاس آن در رسانه ها و پرداختن به امور فرعی و نزاع های کم حاصل حریف را در پرداختن به این هدفهای مزورانه تشویق کرد.

حریف فریبکار و عجول را به صحنه حماسه ای دعوت می کنیم

لاریجانی در ادامه با اشاره به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در سالگرد قیام 19 دی اظهار داشت: این سخنان راهبرد مقابله با دسیسه ها و زیاده خواهی های آمریکا و غرب را در همداستانی و هم افزایی دو عامل معرفی نمود که عامل نخست حضور هوشمندانه و توام با بصیرت ملت و عامل دوم استواری صبورانه مدیران در ایستادگی در راه آرمانهای انقلاب و مبارزه با استکبار است.

وی ادامه داد: با همراهی این دو عنصر حریف فریبکار و عجول را به صحنه حماسه ای دعوت می کنیم که شور مجاهدت فرسایش روحی برای دشمن تدارک نماید.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بحث انتخابات نیز هدایت های معظم له برای همگان حکمت آمیز و مفید بود، اظهار داشت: انتخابات در نظام مردمسالار ایران امری شکلی و تصنعی نیست، بلکه یک رقابت واقعی است اما نه به سیاق رفتارهای غیراخلاقی متداول در برخی کشورهای غربی و نه با تکیه بر قدرت ثروتمندانه بلکه صیانت از رکن جمهوریت اسلام از آداب اسلامی برخوردار است. عامل تداوم مستمر انتخابات که امر بسیار مبارکی از جهت ملی محسوب می شود در 32 سال پس از انقلاب یعنی 30 انتخابات تا حدود زیادی ابتناع دارد بر رعایت آداب و اخلاق انتخاباتی و اجرای قانون.

فرمایش رهبری در محوریت قانون ارتقابخش مدنیت اسلامی است

لاریجانی افزود: اگر زمانی آسیبی بر ساحت انتخابات وارد شد نظیر آنچه که پس از انتخابات سال 88 رخ داد در عدم التزام به قانون و نافرمانی در تن دادن به قوانین دموکراتیک انتخابات بود که در تعبیر رهبری معظم به عنوان جرزنی سیاسی از آن یاد شد. لذا تاکید رهبری بر این جمله کلیدی که همه بدانند هیچ چیزی بالاتر از قانون نیست نه تنها در امر انتخابات بلکه برای همه امور اجرایی کشور ارتقابخش مدنیت اسلامی است.

تساهل در تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به معنای فهم مصلحت نیست

وی تاکید کرد: متاسفانه رویه های غلطی در سالهای اخیر در عدم التزام به قانون دیده می شود که نمونه اخیر آن تاخیر بیش از یک ماهه در ارائه بودجه به مجلس است. نگاه رهبر معظم نشان می دهد تساهل در این زمینه به معنای فهم مصلحت نیست بلکه نوعی غفلت از وظیفه ملی تلقی می شود.

لاریجانی افزود: 30 انتخابات در ظرف 32 سال نماد یک مردمسالاری پویاست. قدردانی از این نعمت انقلاب در سلامت کار در آینده است.

وی گفت: در مرحله نخست خود کاندیداها مخاطب این نصیحتند، در داشتن قصد خدمت به مردم و رعایت اخلاق و قانون.

لاریجانی با بیان اینکه رهبری معظم فرموده اند رقابت غیر از خصومت و تهمت زنی متقابل است، رقابت به معنای اثبات خود با نفی دیگران نیست اظهار داشت: قبول کنیم که عده ای و جریانهایی از مدتها پیش به قصد انتخابات بی توجهی به این امر داشته اند و با بی پروایانه ای سخن گفتند، به جای معرفی خود و نقاط برجسته فکری خود بازار مکاره اتهام زنی راه انداخته اند، همگان این هشدار رهبری را باید جدی بگیرند.

انتخابات معرکه بازی با حیثیات و شئونات افراد نیست

وی با توصیه به رسانه ها برای توجه به فرمایشات رهبری اظهار داشت: انتخابات معرکه بازی با حیثیات و شئونات افراد نیست . مطبوعات فضایی ایجاد کنند که آنان که متاعی چشمگیر برای سعادت کشور دارند و همتی بلند، فرصت عرضه آن بیابند و بی هنران با شعبه بازی و افزون در تهمت زنی مشت خود را باز کنند.

کاندیداها در انتخابات غیرت ملی خویش را با تکیه بر کانونهای ثروت و قدرت برباد ندهند

لاریجانی تاکید کرد: کاندیداها نباید در امر انتخابات غیرت ملی خویش را با تکیه بر کانونهای ثروت و قدرت برباد دهند، سخن رهبری در این باب از صراحت برخوردار است.

رئیس مجلس تصریح کرد: مردم سالاری دینی در نظام ما به هیچ وجه از جنس دموکراسی سرمایه سالار غربی که تکیه بر ثروت کمپانی ها دارد نیست.

وی افزود: نمایندگان مجلس اگر باید وامدار باشند صرفا باید وامدار ملت باشند که ولی نعمت آنان محسوب می شود نه ثروتمندان که با قصد ریبه انتخابات و سیاست را بازیچه امیال خویش می کنند.

لاریجانی با بیان اینکه هشدارباش رهبر انقلاب در این باب وقتی جدی تر می شود که کانون ثروت به بیت المال متصل باشد گفت: شنیع بودن این امر مضاعف است که منابع ملی کشور در خدمت امیال سیاسی قرار گیرد، دستگاههای نظارتی نظیر بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات تلاش نمایند با طراحی نظارت دقیق خود مانع شوند که کسانی با ثروت ملی سودای کثیف سیاسی نمایند.

نفوذ قدرت در انتخابات صحنه رقابت را از واقعیت تهی می کند

وی در ادامه تصریح کرد: آسیب تکیه بر کانون های قدرت کمتر از کانونهای ثروت نیست چرا نفوذ قدرت در انتخابات عملا صحنه رقابت انتخابات را از واقعیت تهی می کند و از اصالت می اندازد و این نوعی توهین به شئون ملی است که این همه امکانات ، وقف و فکر و ذکر ملت به بازی گرفته شود و عناصری از قدرت از نفوذ خود در انتخابات به صورت آشکار و پنهان بهره جویند.

معاونت نظارت مجلس اجرایی شدن نظرات رهبری را در انتخابات پیگیری کند

لاریجانی تاکید کرد : توصیه رهبر به دولت، وزارت کشور و شورای نگهبان در صیانت از رای مردم که جنبه امانت ملی دارد و قانون را محور کارها قرار دادن نقشه راهی می طلبد که همه مسئولان مربوطه انتخابات با شفافیت در اجرای قانون اقدام نمایند و بدانند که اگر قصد بر این است که مکر دشمن در امر انتخابات خنثی شود نصایح رهبری در این سخنرانی باید اساس کار واقع گردد.

رئیس مجلس اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی با استقبال از نصایح و هشدارهای رهبر معظم انقلاب که بسیار به جا و همه جانبه و خیرخواهانه بود و ضمن سفارش به مسئولان اجرایی و نظارت در پیگیری جدی این موارد بر طبق قانون لازم می داند معاونت نظارت مجلس، سازوکاری را برای پیگیری تحقق نظرات رهبر انقلاب در سطح قوه مقننه تدارک نماید.

به گزارش مهر ، محمد رضا باهنر مسئولیت معاونت نظارت مجلس را بر عهده دارد.