راه 30 روستای خلخال مسدود شد/ تعطیلی برخی مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، علی نادری روز سه شنبه در بازدید از جاده خلخال - اسالم اظهارکرد: ارتفاع برف در سطح شهر خلخال 20 سانتی متر و در محورهای مواصلاتی تا 30 سانتی متر می رسد.

وی با بیان اینکه راهداران شهرستان خلخال برای بازگشایی راههای روستایی تلاش می کنند افزود: به دلیل یخبندان در برخی از محورها بویژه گردنه الماس توصیه می شود شهروندان از مسافرتهای غیر ضروری خودداری کنند.

رئیس اداره راه و ترابری خلخال با بیان اینکه راههای اصلی خلخال بازاست افزود: در حال حاضر و تردد با زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی و رعایت نکات ایمنی امکان پذیر است.

همچنین به دلیل شدت بارش برف در روز گذشته اداره کل آموزش وپرورش استان مدارس روستایی نوبت صبح در مقاطع، پیش دبستانی، ابتدایی و راهنمایی و در بخش خورش رستم مدارس پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل را تعطیل اعلام کرده بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اردبیل نیز دمای هوای شهرستان خلخال را 9 درجه زیر صفر اعلام کرد و افزود: شهرستان خلخال جزو مناطقی است که بین دمای فصل تابستان و فصل سرما اختلاف خیلی چشمگیر بود و این اتفاق در منطقه نادر است.

علی دولتی مهر پیش بینی کرد: تا دور روز آینده جوی آرام در کل مناطق اردبیل همراه با وزش باد سرد و هوای نیمه ابری حاکم خواهد شد.



