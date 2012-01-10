محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، وضعیت اصلاحطلبان در عرصه انتخابات مجلس نهم را یک تجربه جدید برای اصلاحطلبان دانست و گفت: تاکتیک انتخاباتی که سران اصلاحات برای نحوه شرکت در انتخابات مجلس نهم در نظر گرفتهاند اتفاق جدیدی است که در کشور میافتد.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس در یادآوری تاکتیک انتخاباتی اصلاحطلبان گفت: سران اصلاحات گفتهاند "لیست نمیدهیم و پرچم اصلاحات را بلند نمیکنیم اما کسانی که در حوزههای انتخابیه زمینه دارند کاندیدا شوند".
وی در پاسخ به سوالی درباره تبئین آرایش انتخاباتی اصلاحطلبان در انتخابات مجلس نهم گفت: تحلیلهای ما همیشه بر مبنای یک سری تجربیات بوده اما آنچه در انتخابات مجلس نهم اتفاق میافتد تجربه جدیدی است لذا برای ارائه تحلیل در خصوص آرایش انتخاباتی کاندیداهای اصلاحطلب باید صبر کرد تا ببینیم چه شرایطی پیش میآید.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی اذعان داشت: هنوز تعداد افرادی که اصلاحطلب هستند و بدون پرچم و تابلو کاندیدای انتخابات مجلس نهم شدهاند را نمیدانیم. باید بررسی کنیم چه تعداد از کاندیداهای اصلاحطلبان موفق به اخذ تائیدیه شورای نگهبان میشوند، سپس باید بر روی آرایش نیروها فکر کرد.
خباز خاطرنشان کرد: همه اصلاحطلبانی که الآن برای نمایندگی انتخابات مجلس نهم کاندیدا شدهاند به عنوان فرد آمدهاند. پرچمی به نام اطلاحطلبان بلند نشده که ما زیر آن قدم بزنیم و بتوانیم بگوییم با پرچم اصلاحطلبان وارد عرصه رقابتهای انتخاباتی مجلس نهم شدهایم.
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