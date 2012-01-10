نخستین کنگره ملی امام باقر(ع) در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد صالحی با بیان اینکه برگزاری کنگره امامان معصوم (ع) از برنامه‌های شاخص سازمان اوقاف و امور خیریه استان همدان است، افزود: در حال حاضر در حال تعیین موضوعات فراخوان مقاله در کنگره هستیم.

وی اضافه کرد: موضوعات فراخوان این کنگره ملی، امامت از نظر قرآن و روایت، زندگانی و سیره عملی امام باقر، جریان شناسی نظامی و اجتماعی عصر امام باقر و ولایت‌پذیری از منظر امام باقر است.

حجت الاسلام صالحی گفت: در کنگره بحث ولایت، آشنایی با ولایت از منظر ائمه اطهار و بحث جریان‌شناسی برخورد با فتنه جویان در عصر امام (ع) نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: از جمله کمیته های این کنگره ملی کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی، کمیته مالی و پشتیبانی، کمیته نظارت و ارزیابی بر اجرای کنگره و کمیته علمی با حضور استادان حوزه و دانشگاه است.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان همدان همچنین از همکاری سازمان بسیج دانشجویی، سازمان بسیج دانش‌آموزی و کانون فرهنگی هنری مساجد استان همدان در برگزاری این کنگره خبر داد.

حجت‌الاسلام صالحی، با بیان اینکه در برگزاری کنگره ملی امام باقر در همدان به مباحث سیاسی توجه می شود، اظهار داشت: کنگره تنها جنبه سیاسی ندارد و اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زمان امام معصوم نیز مورد توجه است.

صالحی افزود: تبیین وجوه مشترک جریان‌های ضد ولایت از زمان امام باقر(ع) تا عصر حاضر، جایگاه عقلانیت در اندیشه سیاسی امام باقر(ع)، مناظره مناظرات سیاسی مذهبی عصر امام باقر(ع)، طبقه‌بندی و تحلیل محتوای روایات سیاسی امام، حقوق خانواده از منظر امام باقر(ع)، مهارت‌های زندگی، تربیت فرزند، تحکیم خانواده، سیره معنوی و عبادی امام و نیز تربیت علمی شاگردان و پرورش آنها نیز از دیگر موضوعات مورد توجه در کنگره ملی امام باقر(ع) است.

وی عنوان کرد: استفاده علمی اندیشمندان اهل سنت از دانش امام باقر(ع) و برسی علوم مختلف امام و ریشه‌های اکتساب این علوم نیز بحث مهم دیگری است که در موضوعات فراخوان مقالات کنگره ملی امام باقر(ع) در نظر گرفته شده است.

حجت الاسلام صالحی با اشاره به لزوم توجه به بحث جریان‌شناسی‌ها، عنوان کرد: نقش ائمه اطهار(ع) فقط در زمان خودشان محدود نیست و اثرات مثبت و مهم آن در همه شئون زندگی جاری و ساری می‌شود.