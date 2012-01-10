علی آبادکتول رتبه اول تولید مقالات ISI در منطقه 10 دانشگاه آزاد را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت اله حیدری گفت: یکی از مظاهر بارز تولید علم و اندیشه در جهان تربیت و پرورش استعدادها و ذخایر انسانی و بهره مند ساختن آنان از علوم و فنون روز است، به نحوی که اندیشمندان بر این باورند به هر اندازه ای که در یک کشور تولید علم و اندیشه از سوی پژوهشگران ارتقاء یابد به همان اندازه مظاهر حیات و شکوفایی و بالندگی نیز افزایش می یابد.

وی با اشاره به جریان علم و فناوری در ایران در طول سه دهه گذشته، ایجاد بسترهای مناسب و مطلوب برای تقویت زیرساختهای پژوهشی، تعمیق و استحکام بخشی بدنه علمی در دانشگاه، ترغیب و تشویق اساتید در عرصه پژوهش و تحقیقات و اختصاص بودجه قابل ملاحظه ای برای شکوفایی امور پژوهشی و تحقیقاتی را از ممیزه ها و ویژگیهای دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دیگر دانشگاهها عنوان کرد.

حیدری گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در حال حاضر در آستانه ورود به دهه چهارم عمر خود یعنی دهه رقابت با دانشگاههای معتبر جهان، تحقیق و پژوهش را در اولویت سیاستهای کلان خویش قرار داده است که کسب دستاوردهای بزرگ پژوهشی در طول 30 سال نشان از تسری طرز تفکر تحقیقاتی و پژوهشی این دانشگاه در کشور دارد.

وی در ادامه با بیان این مطلب که واحد علی آباد کتول با تولید 95 عنوان مقاله رتبه اول تولید مقالات ISI منطقه 10 را به خود اختصاص داده است، افزود: ارتقای کیفیت و فعالیتهای پژوهشی مبتنی بر تولید علم و فناوری و کسب درآمد از فعالیتهای پژوهشی از مهمترین اولویتهای این واحد دانشگاهی است.

حیدری گفت: طبق سند راهبردی پژوهش ، واحد علی آباد کتول در صدد است با بهره گیری از همه ظرفیتها و تواناییهای موجود نسبت به گسترش کمی و کیفی مقالات علمی با رویکرد تجاری و ایجاد منابع نو اقدام نماید.