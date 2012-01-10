به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح سه شنبه در مراسم اختتامیه همایش روسای پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی اظهار داشت: با پیشرفت جامعه از مرحله سنت به سمت مدرن شاهد تحولات زیادی در همه این زمینه ها هستیم. مدرنیزه شدن نیازمند لوازم مناسبی است که اگر تدارک دیده نشود برای ما سختی هایی را به همراه دارد.

وی ادامه داد: متاسفانه نتوانستیم در پایتخت مدرنیزاسیون را اجرا کنیم که همین امر باعث شد تهران تبدیل به پناهگاه مجرمان شود. هم اکنون ترافیک، آلودگی هوا، امراض و مشکلات اقتصادی تبعات مدرن شدن ناقص است.

احمدی مقدم افزود: انتقال از دوره سنت به مدرن یک ضرورت است اما اگر لوازم آن را تدارک نبینم از مزایای آن بهره نمی بریم.

فرمانده نیروی انتظامی به مسائل اقتصادی و قانون مبارزه با جرایم اقتصادی اشاره کرد و گفت: صدها سال قبل مشکلات اقتصادی همانند امروز نبود و مرزها همانند امروز مشخص نبود اما قوانین مبارزه با جرایم اقتصادی مربوط به 70 سال قبل است که با اقتضائات سالم سازی اقتصاد متناسب نیست. اگر امروزه شاهد جرایم لیزینگ و شرکتهای هرمی در کشور هستیم این جرایم 30 سال گذشته در سایر کشورها رخ داد اما در کشور ما این جرایم در دهه اول هزاره سوم دامنگیر ما شد. باید با مطالعه تطبیقی روند کشورها در برخورد با جرم از تجربیات آنها استفاده کنیم تا این خسارتها را نپردازیم.

مجموعه‌های مالی دولتی و غیردولتی غیرشفاف و نظارت گریزند

احمدی مقدم گفت: در یک فساد مالی ممکن است خود بانک نیز مماشات کرده یا در آن مشارکت کند. در فساد اخیر نیز هشدارهایی داده شد اما بیشتر مشکلات ریشه در قانون دارد.

وی بر لزوم شفاف سازی و بازنگری قوانین بانکی و گمرکی تاکید کرد و اظهار داشت: در قوانین مالی، بانکی، تجاری و گمرکی بازنگری شود. بخشی زیادی از نگرانیها مربوط به ازدیاد واحدهای عرضه است. درصد زیادی از قاچاق در این واحدها عرضه می شود که تا رسیدن جنس از مرز تا مرکز قیمت آن ده برابر می شود. هم اکنون دو تا سه برابر نرم جهانی در ایران واحدهای صنفی عرضه کننده وجود دارند و پلیس اماکن نیز نمی داند چه اقدامی را برای برخورد با این واحدها انجام دهد.

احمدی مقدم مالیات بر ارزش افزوده را یک اقدام مناسب در عرصه اقتصاد ارزیابی کرد و افزود: بر اساس مالیات بر ارزش افزوده مسیر کالا و حقوق دولت مشخص است و قیمتها رصد و کنترل می شود. معتقدیم درباره این قانون نباید از اظهارات برخی ترسید و عقب نشینی کرد.

از مقاله افراد در رسانه‌ها برای کنترل کافی نت ها نمی ترسیم

وی با اشاره به لزوم نوسازی ساختارها و فنی شدن زیرساختها در کار پلیس تصریح کرد: وقتی کنترل کافی نت ها را مطرح کردیم بسیاری مقاله هایی نوشتند که حریم خصوصی بربادرفته است این افراد با صاحبان کافی نت ها و افرادی که منافعشان در معرض خطر است همصدا بوده و از آنها پول می گیرند. هم اکنون چند پرونده داریم که صاحب کافی نت با ابزارهای خاصی پسورد حساب بانکی مشتریانشان را به صورت غیر قانونی برداشت می کنند و پس از گذشت مدتی به یکباره از صدها نفر کلاهبرداری می کنند. قبلا با جیب بران خیابانی برخورد داشتیم که می توانستیم آنها را کنترل کنیم اما امروز جیب بران الکتریکی از جیب برهای خیابانی بیشتر شده اند.

به گفته احمدی مقدم، برخی افراد که ادعای دانستن حقوق و اقتصاد دارند حتی نمی توانند در اینترنت یک جستجوی ساده کرده و مدعی اند که ما نیاز به پلیس جرایم اقتصادی نداریم. این حرفها قهقرایی است و حفظ اموال مردم دیگر نگهبانی پشت دیوار نیست و باید از سرورها و سیستم ها حفاظت کنیم امروزه آمریکا مهمترین مرکز رصد اطلاعات شخصی افراد است و در سوئیس نیز حسابهای بانکی توسط پلیس جرایم اقتصادی کنترل می شود.

فرمانده نیروی انتظامی با استقبال از طرح اینترنت ملی اظهار داشت: وقتی طرح اینترنت ملی مطرح شد باز هم عده ای سر و صدا کردند استفاده از اینترنت ملی به معنای قطع ارتباط با جهان نیست و ما تعاملات خود را ادامه می دهیم اما باید مرکز اطلاعات رایانه ای ما در خارج از کشور باشد یا اینکه ما خودمان می توانیم این مراکز را در داخل کشور داشته باشیم در نیروی انتظامی از اینترانت استفاده می کنیم چرا که باید اتصالاتمان از جای امنی صورت گیرد تا شاهد خرابکاری نباشیم. با اینترنت محیط تهدیدات جدید است و پلیس از مواضع خود در این رابطه کوتاه نمی آید. عده ای می دانند که کارکرد اینترنت ملی چیست اما باز هم خود را به تجاهل می زنند.

بخشی از رانت ها به دلیل سیاست اقتصادی به وجود می آید

احمدی مقدم با انتقاد از برخی سیاستهای اقتصادی کشور تاکید کرد: بخشی از رانت ها در سیاست اقتصادی است به عنوان مثال برای واردات تنها به یک سال اطلاعات نیاز داریم اما برای تولید به 20 سال اطلاعات نیاز است. امروزه وقتی واردات کالایی ممنوع می شود و تولید آن در کشور به شکوفایی می رسد بار دیگر واردات آن آزاد و فرد تولید کننده ورشکست می شود. در بازار ارز نیز که اعصاب بسیاری را به هم ریخته است برخی دیگر از تولید حرف نمی زنند و می گویند می رویم به جای تولید دلار می خریم.

بانک مرکزی برای برخورد با دلالان دلار کمک نمی خواهد

وی تحریم های دشمنان را بی اثر دانست اما آثار روانی آن را تاثیرگذار معرفی و افزود: دشمن پیش از اینکه از تحریم ها سود ببرد با آثار روانی تحریم روی کشور تاثیر می گذارد چندین بار به بانک مرکزی گفتیم که برای برخورد با دلالی ها در بازار ارز وارد عمل شویم و آنها نیز درخواست کمک کردند اما هیچگاه نخواستند که پلیس وارد عمل شود.

به دنبال سرک کشیدن در حساب مردم نیستیم

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه پلیس با راه اندازی پلیس بانکی و جرایم اقتصادی نمی خواهد در حساب مردم سرک بکشد، افزود: راه اندازی این پلیس باعث می شود تا امنیت اقتصادی، بعد نظارت و برخورد با فساد بانکی افزایش یابد و از اموال مردم محافظت کنیم.

وی با برشمردن چهار ویژگی پلیس تاکید کرد: پلیس باید حرفه ای، امین، علمی و فنی باشد و استفاده از ابزار نوین باید در دستور کار ما باشد.

راه اندازی کارآگاه امین

احمدی مقدم از راه اندازی کارگاههای خصوصی با نام کارآگاه امین خبر داد و گفت: ظرفیت پلیس پاسخگوی همه نیازها نیست و به دنبال رایزنی با قوه قضائیه برای به کارگیری بازنشسته های حرفه ای در امر مشاوره و صدور برخی از برگه ها هستیم. به عنوان مثال مردم هنگام خرید یا استفاده از لیزینگ می توانند از کارآگاههای ما مشاوره بگیرند تا از وقوع جرم پیشگیری کنیم به همین خاطر قصد داریم دفاتر خدمات و مشاوره پلیسی را راه اندازی کنیم.

وی در پایان بار دیگر به اتفاقات فساد ملی اشاره کرد و گفت: پلیس همیشه به بانک ها هشدار می دهد اما آنها می گویند که شاکی خصوصی وجود ندارد و پلیس نیز نمی تواند در این پرونده ها وارد عمل شود اما به عنوان مرکز رصد کننده این موارد را به بانک ها و سازمانهای اقتصادی اطلاع رسانی می کنیم.