به گزارش خبرگزاری مهر، فاز نخست شبکه جمعآوری و خط انتقال فاضلاب جنوب شرق شهر اصفهان با حضور سیدمهدی ثمره هاشمی مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور گلنکزده شد.
این طرح به طول سه هزار و ۴۰۰ متر در قطر ۳۰۰ تا ۸۰۰ میلیمتر با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی، جاری و اوراق مشارکت تأمین و طی برنامه زمان بندی یکساله به مرحله اجرا درمیآید.
طرح شبکه جمعآوری و خط انتقال فاضلاب جنوب شرق شهر اصفهان در سه فاز در مناطقی به وسعت حدود ۸۰۰ هکتار اجرایی و ۱۳۰ هزار نفر در آن ساکن هستند را تحت پوشش قرار میدهد.
خطوط انتقال فاضلاب اصلی و نیمه اصلی آن در قطرهای ۴۰۰ تا یک هزار میلیمتر به طول ۱۵ کیلومتر و شبکه جمعآوری فاضلاب در قطر ۲۵۰ و ۳۰۰ میلیمتر به طول ۷۰ کیلومتر است که محل نهایی دفع تصفیه فاضلاب جنوب شرق اصفهان تصفیهخانه بزرگ فاضلاب شرق اصفهان است.
فاز نخست این طرح با هدف افزایش سطح برخورداری از خدمات جمعآوری و دفع فاضلاب، افزایش سطح سلامت، رفاه اجتماعی و حفظ محیط زیست تحقق شعار عدالت محوری و محرومیت زدایی دولت اجرایی میشود.
این طرح مناطق جیشیر، ارغوانیه، قنارت، دنارت، شهرک تحقیقات انرژی، شهرک زایندهرود، روشنشهر، روشندشت، پینارت، زوان، سنجوان مره و ... را تحت پوشش شبکه جمعآوری و خط انتقال فاضلاب قرار میدهد .
به گزارش مهر، در این مراسم کلنگزنی سیدمهدی ثمره هاشمی مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور، سیدجمالالدین صمصام شریعت معاون امور عمرانی استانداری و فضلالله کفیل فرماندار اصفهان حضور داشتند.
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