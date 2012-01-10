میدان تاریخی گرگان مرمت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن احمدی افزود: آدر میدان شهرداری گرگان یک آب نما با طراحی زیبا اجرا می شود و قسمتهایی که فرسوده است و نیاز به مرمت دارد بهسازی می شود.

وی ادامه داد: با پایان گرفتن عملیات احداث المان میدان شهرداری آبنمای این میدان نیز با طراحی جدید و بهره گیری از مصالح نوین و هماهنگی در اجزای آن در حال اجراست که در ایام دهه فجربه بهره برداری می رسد.

احمدی افزود: میدان شهرداری به عنوان یکی از قدیمی ترین میادین این شهر و همچنین به دلیل حجم بالای تردد خودروها و عابرین همواره مورد توجه شهروندان و شهرداری بوده لذا طراحی المان این میدان به دلیل فرسودگی به مسابقه گذاشته شد که پس از اعلام برنده و انجام مراحل انتخاب پیمانکار المان این میدان تعویض شد.

وی گفت: درطراحی المان این میدان از آرم شهرداری گرگان به عنوان نماد میدان استفاده شده است.

احمدی ادامه داد: علاوه بر طراحی المان به طراحی و اجرای آب نمای میدان نیز توجه شده که با استفاده از مصالح نوین و در قالب طرحی زیبا مجموعه ای متفاوت از گذشته بزودی راه اندازی می شود.

وی در پایان، هزینه این اقدام را با احتساب اجرای المان آن یک میلیارد و 200 میلیون ریال اعلام کرد.