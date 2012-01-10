طرح کد گذاری اماکن در استان اردبیل آغاز شد

سیاوش سکاکی در جریان آغاز این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در طرح کد گذاری و پلاک کوبی، اماکن مسکونی، تجاری، تولیدی و خدماتی صاحب کدپستی 10 رقمی می شوند.
وی، نصب پلاک و کد پستی را در ارائه خدمات مطلوب پستی به شهروندان ضروری دانست و از اهالی خواست با ماموران پست در اجرای این طرح همکاری کنند.
مدیر کل پست استان اردبیل افزود: در کد پستی جدید شماره ثبتی شهرداری هم حک می شود و از این پس هیچ مرسوله ای ناشی از عدم وجود کد پستی اماکن، برگشت نمی خورد.
وی همچنین از ارسال نزدیک به 6 میلیون مرسوله پستی از استان اردبیل به سایر نقاط کشور و توزیع بیش از 6 میلیون مرسوله در سطح استان خبر داد.
سعد الله رئیس ساداتی، فرماندار کوثر نیز درباره اجرای این طرح گفت: به منظور پلاک کوبی منازل 6 هزار قطعه پلاک با هزینه نصب هر پلاک 50 هزار ریال خریداری شده است.
وی افزود: بزودی نصب پلاک در اماکن روستایی نیز آغاز می شود.
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