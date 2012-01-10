استفاده از 11 حلقه چاه جدید برای رفع کمبود آب شرب شهرهای گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر علیمرادی با اشاره به اقدامات انجام شده درون شبکه آبرسانی برای صرفه‎جویی، افزود: ما اعتقاد داریم که انشعابات فرسوده می‎تواند نشتی آب داشته باشند بر همین اساس 4 هزار و 100 فقره انشعابات استان را بازسازی کرده‎ایم.

وی گفت: 400 متر شستشوی شبکه، لایروبی 226 کیلومتر فاضلاب، تعویض 8 هزار و 500 کنتور فرسوده، 16 هزار و 530 رفع اتفاقات و ترکید‎گی لوله و 44 کیلومتر عملیات نشت‎یابی از جمله اقداماتی است که در سال جهاد اقتصادی برای بهره‎وری از منابع انجام داده‎ایم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان در ادامه افزود: برای اینکه همه مردم بتوانند از خدمات فاضلاب شهری بهره‎مند شوند هزینه انشعاب فاضلاب در گرگان به صورت اقساطی از شهروندان دریافت می‎شود.

وی افزود: به تمام همکاران ابلاغ شده تا هزینه نصب و انشعاب را طی 36 ماه از مشترکان و متقاضیان دریافت کنند.

علیمرادی هزینه انشعاب فاضلاب در گرگان را یک میلیون و 750 هزار ریال و هزینه نصب را حدود 2 میلیون و 500 هزار ریال اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان تصریح کرد: البته هزینه انشعاب و نصب در هر شهر متفاوت است و بیشترین هزینه نصب و انشعاب متعلق به شهر گرگان است.

وی همچنین به انجام عملیات ویدئومتری چاهها اشاره کرد و گفت: 11 حلقه چاه را در شهرهای گرگان، آزادشهر، کلاله و کردکوی ویدئومتری انجام داده‎ایم تا مشکلات چاههایی که بالای 10 سال از حفر آن می‎گذرد شناسایی و برطرف شود.

علیمرادی ادامه داد: همچنین برای اینکه بدانیم تا چه اندازه آب از مخازن ما خارج می‎شود و چگونگی مصرف را بررسی کنیم بر روی 40 منابع مخازن کنتور وصل کرده‎ایم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان اذعان داشت: در راستایی اقداماتی که انجام شد ما توانسته‎ایم 50 لیتر آب اضافه کنیم و همچنین استقرار نظام PM که یک مرکز پیشگیرانه است را برای 20 شهر انجام داده‎ایم.