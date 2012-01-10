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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۹:۴۵

"کارلوس کی‌روش" و نکونام به لیونل مسی رای دادند

"کارلوس کی‌روش" و نکونام به لیونل مسی رای دادند

سرمربی و کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در انتخابات برترین بازیکن سال جهان به "لیونل مسی" رای دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات برترین بازیکن سال فوتبال جهان دوشنبه شب در زوریخ سوئیس برگزار شد که طی آن لیونل مسی، مهاجم آرژانتینی بارسلونا بالاتر از کریستیانو رونالدو و ژاوی برای سومین سال متوالی برترین بازیکن جهان شد.

کارلوس کی‌روش، سرمربی پرتغالی تیم فوتبال ایران در انتخاب بهترین بازیکن فوتبال دنیا رای نخست خود را به لیونل مسی داد و رونالدو و ژاوی انتخاب‌های بعدی این مربی بودند. در انتخابات شب گذشته، گزینه نخست هر مربی و کاپیتان، پنج امتیاز، گزینه دوم سه امتیاز و گزینه سوم یک امتیاز دربرداشت.

جواد نکونام، کاپیتان تیم فوتبال ایران نیز در این انتخابات، لیونل مسی را به عنوان گزینه نخست خود معرفی کرد و سپس به ژاوی و اینیستا رای داد.

کد مطلب 1505904

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