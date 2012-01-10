به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات برترین بازیکن سال فوتبال جهان دوشنبه شب در زوریخ سوئیس برگزار شد که طی آن لیونل مسی، مهاجم آرژانتینی بارسلونا بالاتر از کریستیانو رونالدو و ژاوی برای سومین سال متوالی برترین بازیکن جهان شد.

کارلوس کی‌روش، سرمربی پرتغالی تیم فوتبال ایران در انتخاب بهترین بازیکن فوتبال دنیا رای نخست خود را به لیونل مسی داد و رونالدو و ژاوی انتخاب‌های بعدی این مربی بودند. در انتخابات شب گذشته، گزینه نخست هر مربی و کاپیتان، پنج امتیاز، گزینه دوم سه امتیاز و گزینه سوم یک امتیاز دربرداشت.

جواد نکونام، کاپیتان تیم فوتبال ایران نیز در این انتخابات، لیونل مسی را به عنوان گزینه نخست خود معرفی کرد و سپس به ژاوی و اینیستا رای داد.