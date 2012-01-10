2 میلیارد تومان زکات در استان کرمانشاه جمع آوری شد

جلیل بوجار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به لطف خداوند سبحان و با تعامل و همکاری اعضای ستاد احیای زکات، کمیته امداد امام (ره) از ابتدای سالجاری تا پایان آذرماه، بیش از دو میلیارد تومان زکات از سطح استان کرمانشاه جمع آوری شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)استان کرمانشاه تاکید کرد: این رقم نسبت به سال گذشته، بسیار بالاتر است و رشد 700 درصدی را نشان می دهد.

بوجار با تقدیر از همراهی و همکاری صمیمانه اعضای ستاد احیای زکات استان کرمانشاه، افزود: از محل درآمدهای زکات جمع شده از مردم فهیم استان کرمانشاه، بسیاری از کارهای عمرانی در حوزه فرهنگی و مذهبی توسط این نهاد به اجرا در خواهد آمد.

وی گفت: در این راستا در سالجاری از محل وجوه جمع آوری شده 36 طرح تکمیل مساجد وحسینیه، 132 مورد احداث مسجد وخانه عالم، 45 مورد احداث وضوخانه مساجد و 75 مورد طرح راهسازی وپل سازی شروع شده و اکثر به بهره برداری رسیده است.

بوجار در پایان تاکید کرد: امیدواریم در سه ماهه چهارم مابقی برنامه ها واقدامات مصوب شده را عملیاتی کنیم تا به نتایج مطلوبتر دست پیدا کنیم.