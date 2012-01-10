تشکل جایگزین خانه سینما چتری برای همه سینماگران باشد

دکتر اکبر عالمی از پیشکسوتان سینمای ایران، درباره اختلافات اخیر میان معاونت سینمایی و خانه سینما به خبرنگار مهر گفت: قبل از هر چیز لازم است تأکید کنم به شخصه نه در تأسیس و راه‌اندازی تشکل خانه سینما نقشی داشته‌ام و نه در داستان انحلال آن، اما بنده در طول 21 سال فعالیت این نهاد هر از گاهی که برای حضور در سمینارها و نشست‌های علمی مهمان این نهاد بوده‌ام، دیداری با دوستان تازه کرده و واقعاً شاهد فضایی صمیمانه در آنجا بوده‌ام.

این پیشکسوت سینما افزود: با توجه به اخباری که این روزها درباره انحلال خانه سینما منتشر شده‌است فقط می‌توانم بگویم در صورت وقوع چنین اتفاقی امیدوارم شاهد شکل‌گیری وحدتی نو و فراگیر همراه با دمیدن روحی تازه در کالبد سینمای ایران باشیم و این اخبار منجر به افسردگی و گوشه‌نشینی طیفی از هنرمندان سینمای ایران نشود.

اکبر عالمی در ادامه گفت: هنرمندان سلسله شاخک‌های عصبی جامعه هستند که می‌توانند امید و انگیزه به جامعه تزریق کنند و دریافت اهمیت این موضوع امری کاملاً تخصصی است.

وی افزود: آنچه امروز در جهان با عنوان "مدیریت فرهنگ" در سطوح فوق لیسانس و دکترا تدریس می‌شود موید این واقعیت است که مدیریت فرهنگ برخلاف سایر مدیریت‌ها نیازمند روانشناسی و روش‌های ویژه است که یک مدیر باید از آن پیروی کند. چراکه اساسا هنرمندان جماعتی خاص و غیرقابل پیش‌بینی هستند که گاه از در دروازه رد نمی‌شوند اما گاه از سوراخ سوزن عبور می‌کنند!

عالمی تأکید کرد: همواره بزرگ‌ترین آرزوی من این است که اگر در جایی ساختمانی را خراب می‌کنیم، بتوانیم ساختمان پرشکوه‌تری را جایگزینش کنیم. بر همین اساس هم آرزو دارم در آینده نزدیک شرایطی فراهم شود که بصورت ویژه هم افرادی که با شنیدن خبر انحلال خانه سینما دچار افسردگی می‌شوند و هم آن تعدادی که احتمالا با شنیدن این خبر خوشحال می‌شوند، زیر سقفی واحد جمع شوند و با هم‌دلی و هم‌فکری کاری کنند سینمای ایران در جهان سرافراز بماند.

این پیشکسوت سینما با تأکید بر اینکه "معتقدم سینمای امروز ایران بعد از 32 سال در دنیا سربلند است" افزود: کافیست بودجه کل سینمای ایران را با بودجه یک فیلم در هالیوود مقایسه کنید تا ببینید رشد سینمای ما با سینمای سایر کشورها قابل قیاس نیست.

این عضو انجمن مستندسازان خانه سینما گفت: سینمای امروز ایران بسیار بالنده است و به شخصه افتخار می‌کنم هنوز در میان اعضا خانواده این سینما نفس می‌کشم.

عالمی درباره شکایت وزارت ارشاد از خانه سینما گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برخواسته از جامعه دانشگاهیان است و پس از اتمام وزارت هم به دانشگاه بازمی‌گردد. از سوی دیگر مسئولان فعلی خانه سینما و مدیران سابق آن هم افرادی کاملاً مورد وثوق اهالی سینما هستند. در چنین شرایطی اگر احیاناً کار به جایی برسد که نماینده وزارت ارشاد در دادگاه بخواهد در برابر نماینده خانه سینما بایستد این تقابل به هیچ وجه زیبا نیست.



وی افزود: این موضوع اساسا اختلافی فرهنگی و هنری است و طرفین باید با احترام متقابل حرف یکدیگر را بشنوند و با کدخدامنشی به گونه‌ای عمل کنند که حاصل کار به صلاح فرهنگ و جامعه باشد.

این پیشکسوت سینما در ادامه با اشاره به برگزاری دادگاه رسیدگی به شکایت وزارت ارشاد از خانه سینما در تاریخ 21 دی‌ماه گفت: ای کاش این مسائل در جایی که اسمش دادگاه نیست حل و فصل شود (جایی مثل وزارت ارشاد) تا این عزیزان در حضور بزرگان سینما به گفت‌وگو بنشینند و اختلافات را برطرف کنند.

وی تصریح کرد: حتی اگر این دوستان اصرار به انحلال خانه سینمای فعلی دارند می‌توانند در همین پروسه به گونه‌ای عمل کنند که تشکل احتمالی جایگزین به معنای واقعی کلمه سقفی برای کلیت سینمای ایران باشد نه فقط چتری برای هم‌اندیشان.

عالمی افزود: نکته اصلی این است که من بعنوان یکی از خادمان سینمای کشور با هر کسی می‌توانم مخالف باشم اما این مخالفت الزاماً به معنای دشمنی نیست. وی تأکید کرد: از سوی دیگر سینما هم کارخانه آجرپزی نیست که همه محصولات آن به یک شکل باشند و فعالان آن مانند هم فکر کنند.

وی تأکید کرد: در عالم فرهنگ و هنر آدم‌هایی با اندیشه کاملاً متفاوت امکان شکل‌گیری دارند و اگر این تفاوت نادیده گرفته شود آغاز تقابل‌هاست.