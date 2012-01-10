شگرد خاص یک رسانه در مخابره خبر آغاز به کار فردو / خشم غرب از اقتدار ایران

به گزارش مهر، رویترز در واکنش به آغاز کار تاسیسات فردو با کنار هم قرار دادن این خبر با خبر صدور حکم اعدام برای جاسوس بازداشت شده سازمان سیا در ایران تلاش کرد تا بار دیگر ایران را کشوری خطرناک جلوه دهد.

رویترز در خبر خود می نویسد : ایران غنی سازی اورانیوم در تاسیسات فردو را آغاز و جاسوس آمریکایی را به اعدام محکوم کرد و با این کار موجب خشم غرب شد.

رویترز در ادامه رویکرد خود می نویسد : ایران با این کار امیدها برای حل دیپلماتیک موضوع هسته ای خود را از بین برد و بدین ترتیب فضا را برای اعمال تحریم های بیشتر و یا حتی آغاز جنگ فراهم می شود.

درهمین راستا آمریکا نیز درقبال آغاز به کار فردوجبهه گرفته و آن را تخطی ایران از قطعنامه های سازمان ملل ارزیابی کرده است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز پیشتر تایید کرده بود که تاسیسات فردو ساخته می‌ شود تا 16 آبشار را که درجمع شامل حدود سه هزار سانتریفیوژ است، در خود جای دهد.

دشمنی غرب و رسانه های آن با ایران و پیشرفت های آن بر کسی پوشیده نیست و اکنون که جمهوری اسلامی توانسته بدون کسب کوچکترین کمکی از کشورهای دیگر یک مرکز غنی سازی اورانیوم برای خود آماده کند این موضوع موجب خشم آنها شده تا بار دیگر با سوء استفاده از موضوع حقوق بشر و حساس بودن کشورهای به اصطلاح حامی حقوق بشر در مورد حکم اعدام، ایران را کشوری خطرناک جلوه دهد.

این درحالی است که وضعیت جاسوسان بازداشت شده درهر کشوری به دلیل اقدام آنها علیه امنیت ملی آن کشور مشخص است.

علاوه بر این موضوع، همزمان شدن نمایش اقتدار ایران در آبهای خلیج فارس و در پیش بودن یک رزمایش دیگر در این منطقه که موجب خشم غربی ها شده بود با آغاز به کار فوردو موجب شده تا دشمنان ایران سردرگم شوند.

غرب و در راس آنها امریکا تلاش زیادی به خرج داده اند تا به هر نحو ممکن فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران را متوقف کنند اما در کمال تعجب شاهد هستند که جمهوری اسلامی در این زمینه پیشرفت های زیادی را حاصل کرده و این روند قابل توقف نیست.