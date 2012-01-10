نهمین نمایشگاه قرآن هرمزگان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین نمایشگاه قرآن کریم استان هرمزگان دوشنبه شب با حضور استاندار هرمزگان و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در محل بوستان خلیج فارس بندرعباس افتتاح شد.

دراین نمایشگاه 60 ناشر برتر قرآنی کشور محصولات خود را که شامل کتاب، نرم افزار و سایر محصولات قرآنی است، عرضه کرده اند.

در این نمایشگاه بخش ویژه ای برای عرضه محصولات مرتبط با نهج البلاغه در نظر گرفته شده است.

تمامی محصولات این نمایشگاه با تخفیف 30 تا 50 درصدی به مردم ارائه می شود.

نهمین نمایشگاه قرآن کریم استان هرمزگان تا 24 دیماه برپا است.