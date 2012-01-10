کشف زنبورهای سرباز متخصص مقابله با سارقان کندو

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موفق به کشف اولین نمونه از زنبورهای سرباز در کندوی زنبورهای بدون نیشی به نام جاتای در برزیل شده اند که نسبت به زنبورهای کارگر بزرگتر و سنگین تر هستند و از ورودی کندو محافظت می کنند.

تیمی از محققان دانشگاه ساسکس و دانشگاه سائوپائولو بر روی زنبورهای جاتای مطالعه کرده اند، حشراتی که در کلونی های 10 هزارتایی در میان حفره صخره ها، تنه درختان و یا زیر زمین زندگی می کنند.

در این مطالعه دانشمندان دریافتند که سربازان جاتای نسبت به هم کندویی های کارگر خود 30 درصد سنگین تر بوده و از پاهای بزرگتر و سرهای کوچکتری برخوردارند. این زنبورها بر روی مسیری که به ورودی کندو ختم می شود مستقر می شوند تا پیش از ورود زنبورهای سارق به کندو به دیگران هشدار دهند، حمله زنبورهای سارق برای ربودن غذا به کندوی زنبورهای جاتای می تواند منجر به کشته شدن کل زنبورهای کندو شود.

مطالعه جدید محققان نشان می دهد زنبورهای سرباز جاتای بر خلاف دیگر زنبورهای نگهبان از ویژگی های فیزیکی خاصی برای محافظت از کندو برخوردارند.

بر اساس گزارش بی بی سی، محققان این نتایج را از آن جهت مهم می دانند که می تواند پیشرفت تکاملی در جوامع حشرات را نمایش دهد. پیش از این کارگران سرباز با بدنهای بزرگ در لانه مورچه ها و موریانه ها دیده شده بودند، اما این اولین باری است که نشانه ای از زنبورهای سرباز در میان زنبورها دیده شده است.