مقابل سپاهان بازنده نخواهیم بود/انتخاب گواردیولا انگیزه زیادی به من داده است!

عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیمهای فوتبال سپاهان و صبای قم ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی ما با تیم سپاهان مانند بازی با تیم تراکتورسازی 6 امتیازی است و تساوی در این دیدار به درد هیچکدام از دو تیم نمی خورد. در واقع نتیجه مساوی به سود تیمهای مدعی دیگر است.

وی با اعلام اینکه مطمئن باشید در بازی با سپاهان بازنده نخواهیم بود، افزود: سپاهان به دلیل این که میزبان بوده و جزو تیمهای مدعی است به سه امتیاز خانگی این بازی نیازدارد و ما نیز برای اینکه از کورس تیمهای مدعی عقب نمانیم، نمی توانیم سه امتیاز این بازی را نادیده بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم در خصوص مصدومان و محرومان این تیم،اظهار داشت: ما در بازی مقابل تیم سپاهان اکبر صادقی، پژمان شاهپری و احمد زابلی را به دلیل مصدومیت و همچنین محسن بیات و حمید فرزانه را نیز به دلیل سه اخطاره بودن در اختیار نداریم و با 17 بازیکن به اصفهان می رویم.

وی در خصوص انتخاب گواردیولا به عنوان مربی سال جهان گفت: به نظر من انتخاب گواردیولا به عنوان مربی سال جهان به حق بود و این موضوع انگیزه زیادی به من می دهد.

دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و صبای قم در چارچوب هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر ساعت 15 روز چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.