قبوض گاز 33 درصد مشترکان گلستان غیرحضوری پرداخت شد

رمضنانعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به الکترونیکی شدن خدمات شرکت، خوشبختانه در 9 ماهه اول سال جاری پرداخت قبوض گاز بهای مشترکان استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 129 درصدی را بهمراه داشت.

وی تصریح کرد: در ادامه همین روند پرداخت کلیه قبوض مشترکان اعم از حضوری و غیر حضوری نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز 41 درصد افزایش داشته است.



سنگدوینی افزود: در حال حاضر یکی از مهمترین دستاوردهای خدمات الکترونیکی شرکت تحقق 100 درصدی ارسال الکترونیکی اطلاعات قبوض گاز بهای دریافتی توسط بانکها به این شرکت است که بصورت فایل الکترونیکی به این شرکت ارسال می شود.

مدیرعامل گاز گلستان اظهار داشت: خدمات الکترونیکی در عرصه دولت نهم و دهم شدت گرفت تا با بهره گیری از خدمات الکترونیکی ویژه در راستای مشتری مداری و پاسخگویی به نیاز مشتریان با رعایت ایمنی وبهره گیری ازآخرین استانداردها فاصله ها را کوتاه کرده تا نیازی به حضور مشتریان در بانکها نباشد.

وی در ادامه افزود: پرداخت الکترونیکی گاز مزایایی زیادی را بهمراه دارد که می توان به کاهش مراجعات به بانکها، جلوگیری از اتلاف وقت و عدم حضور در صفهای پرداخت قبوض در بانکها، کاهش هزینه ها، کاهش تردد در سطح شهرها و سایر موارد اشاره کرد که خوشبختانه استقبال مردم در بهره گیری از سیستمهای الکترونیکی جهت پرداخت قبوض گاز روز به روز در حال افزایش است.

سنگدوینی در پایان ابراز داشت: در حال حاضر برنامه نرم افزاری کاربردی در وب سایت شرکت تهیه و راه اندازی شد و مشترکان از طریق ورود به سایت گاز گلستان به آدرس www.nigc-golestan.ir و انتخاب سامانه پرداخت الکترونیکی به راحتی می توانند از طریق لینک به وب سایت بانکهایی که خدمت پرداخت اینترنتی قبوض را ارائه داده اند وصل شده و نسبت به پرداخت قبوض خود اقدام کنند، ضمن اینکه قادر خواهند بود با درج شماره سریال کنتور، قبوض صادر شده چند دوره قبل را نیز رویت کنند.



گلستان 355 هزار مشترک گاز دارد.