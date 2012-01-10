  1. استانها
  2. سمنان
۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۲۶

با حکم فرماندار/

عضو جدید کمیته راهبردی سلامت اجتماعی مهدیشهر منصوب شد

مهدیشهر-خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی فرماندار مهدیشهر، رئیس اداره تبلیغات اسلامی به عنوان عضو کمیته راهبردی طرح مدل مداخلات سلامت اجتماعی این شهرستان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه صبح  سه شنبه کمیته سلامت شهرستان مهدیشهر، حجت الاسلام غلام رضا زاهدی رئیس اداره تبلیغات اسلامی از سوی عیسی فاضلی فرماندار و رئیس کمیته راهبردی سلامت اجتماعی شهرستان به عنوان عضو جدید این کمیته منصوب شد.

در قسمتی از این حکم خطاب به وی آمده است: ضمن تشکر از همکاری جنابعالی با طرح مدل مداخلات سلامت اجتماعی، به موجب این ابلاغ حضرتعالی به عنوان عضو کمیته طرح مذکور تعیین و منصوب می شوید.

این حکم می افزاید: شایسته است ضمن همکاری با مرکز بهداشت شهرستان مهدیشهر و ارائه نظرات و پیشنهادات سازنده در جهت رفع نیازها و مشکلات مردم منطقه گام هایی موثر برداشته و در راه ارتقای سلامت جامعه موفق و موید باشید.

