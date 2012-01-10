عاطفه شفیعی‌راد، هنرمند تصویرگر و عضو انجمن تصویرگران ایران که دراین نمایشگاه حدود 30 اثر از وی به نمایش درآمده است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این آثار برداشت شخصی من از بهار، تابستان، پاییز و زمستان و دوباره زمستان است. گردش زندگی در ایام از ویِژگی این آثار است که در این نمایشگاه 10 روزه به نمایش درآمده است.

وی با اشاره به محتوای آثار این نمایشگاه ادامه داد: این نمایشگاه شامل پنج مجموعه کتاب از تصویرسازی‌های من طی دوسال اخیر است. در این نمایشگاه سعی کردم که تا دیدگاه‌ها، مراحل طراحی و تکنیک‌های شخصی من در تصویرسازی در پنج فصل زمانی مختلف نشان داده‌ام.

آرزوهای گمشده مرد کلاه دودی، مجموعه داستان سنگ، همه روزها فرشته را می‌بینیم، ستاره‌ها چه کسانی هستند؟ و چه کسی خط و خال‌ها را برداشته است نام پنج کتابی هستند که شفیعی‌راد در این نمایشگاه آثار خود را که در آنها چاپ شده است را به نمایش گذاشته است.

وی بیان کرد: این نمایشگاه در مجموعه نمایشگاهی و گالری شماره دو خانه کاریکاتور تا تاریخ 25 دیماه به روی دیوار است.