علیرضا مرزبان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار این تیم برابر صبای قم ضمن بیان مطلب فوق گفت: با توجه به شرایط حساس لیگ، در دیدارهای آینده نباید امتیاز از دست بدهیم. به همین دلیل بدون توجه به نام و جایگاه حریفان، برای کسب 3 امتیاز به میدان میرویم.
وی خاطرنشان کرد: سپاهان بعد از دیدار با صبای قم، دو بازی با تیمهای نفت آبادان و شهرداری تبریز دارد که برای حفظ جایگاه فعلی و رسیدن به صدر جدول باید در این 3 مسابقه 9 امتیاز کامل را کسب کرده و منتظر لغزش بالانشینان باشیم. البته ما برای هیچ تیمی کری نمیخوانیم اما در تلاشیم تا با بدست آوردن امتیازات لازم، شرایطی را فراهم کنیم که در هفته سی و چهارم و در ورزشگاه خانگی جشن قهرمانی را برگزار کنیم.
مربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در مورد تیم فوتبال صبای قم هم اظهار داشت: صبا تیم خوب و مستحکمی است که از نظر تاکتیکی رشد بسیاری داشته است. آنها در این فصل عملکرد بسیار مناسبی داشتند اما ما امیدواریم بتوانیم این تیم را شکست داده و به ردههای بالاتر جدول صعود کنیم.
وی با بیان اینکه سیدجلال حسینی آماده بازی کردن است اما برای استفاده از این بازیکن ریسک نمیکنیم، تصریح کرد: هدف همه ما کمک به تیم ملی است و قطعا برای موفقیت تیم ایران در رقابتهای مهم مقدماتی جام جهانی با کادرفنی تیم همکاری خواهیم کرد. البته در صورت برگزاری نشست کیروش با مربیان تیمهای باشگاهی، ایشان میتوانند از تجربه زلاتکو کرانچار که سرمربی دو تیم ملی بوده و بنده هم برای موفقیت بیشتر تیم ملی استفاده کنند.
مرزبان همچنین تاکید کرد: البته در کارهای سخت عیار فنی افراد مشخص میشود که امیدوارم در روزهای سخت خردادماه تیم ملی بتواند برابر حریفان مطرح آسیایی موفق ظاهر شود. قطعا اولویت ما هم در آن شرایط سخت کمک به تیم ملی است.
وی در مورد اینکه تا به امروز چه اقدامی برای شناخت بیشتر از حریفان خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا انجام دادهاید، اضافه کرد: گروهی را برای آنالیز و بررسی عملکرد این تیمها مشخص کردهایم، ضمن اینکه با تماشای بازیهای این تیمهای بصورت مستقیم یا از طریق فیلم، آنها را تحت کنترل گرفته و زندگی و موفقیت خودمان را بدست اتفاقات نمیدهیم.
مربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در پایان در مورد تیمهای حاضر در گروه C مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا گفت: سپاهان قویترین تیم گروه است و الاهلی عربستان هم قویترین تیم حریف ما در این مرحله محسوب میشود.
دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و صبای قم در چارچوب هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر ساعت 15 روز چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.
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