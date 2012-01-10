گزینه هدایت پرسپولیس سرمربی پارما شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روبرتو دونادونی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال پارما برگزیده شد و مراسم معارفه این مربی امروز سه شنبه در باشگاه پارما برگزار خواهد شد.

بر پایه گزارش یورو اسپورتس، هافبک پیشین تیم فوتبال میلان از سال 2006 تا 2008 هدایت تیم ملی ایتالیا را برعهده داشت، ضمن اینکه در تیم‌های ناپولی و کالیاری هم مربیگری کرده است.

نخستین بازی پارما با هدایت روبرتو دونادونی روز یکشنبه هفته آینده مقابل سیه‌نا خواهد بود.

دونادونی تا پیش از اینکه مصطفی دنیزلی به عنوان سرمربی پرسپولیس منصوب شود، یکی از گزینه‌های هدایت سرخپوشان پایتخت بود.