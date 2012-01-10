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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۹:۵۲

با حکم صالحی؛

آهنی سفیر جدید ایران در فرانسه شد

آهنی سفیر جدید ایران در فرانسه شد

به پیشنهاد وزیر امور خارجه و موافقت رئیس جمهور، علی آهنی به سمت سفیر جدید کشورمان در فرانسه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آهنی که  تجربه کار به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورهای فرانسه، ایتالیا و بلژیک را در سابقه خدمت خویش داراست،  پیش‌از این نیز در سمت معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه خدمت کرده است.
 

کد مطلب 1505953

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