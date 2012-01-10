آهنی سفیر جدید ایران در فرانسه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آهنی که تجربه کار به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورهای فرانسه، ایتالیا و بلژیک را در سابقه خدمت خویش داراست، پیش‌از این نیز در سمت معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه خدمت کرده است.

