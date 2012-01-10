خودداری یک دانشکده دانشگاه تهران از مصاحبه با پذیرفته شدگان دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، برخی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کنکور دکتری گرایشهای رشته الهیات اعلام کردند که این دانشگاه به علت کمبود ظرفیت از انجام مصاحبه با آنان خودداری کرده است.

سید مهدی قمصری - معاون آموزشی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید عدم انجام مصاحبه از پذیرفته شدگان در مرحله تکمیل ظرفیت دکتری رشته الهیات، گفت: دانشکده الهیات دانشگاه تهران اعلام کرد که برای بهمن ماه آمادگی پذیرش ندارد اما سازمان سنجش آموزش کشور طبق دستورالعملی که دارد عده ای را برای انجام مصاحبه به دانشگاه تهران معرفی کرده است.

وی افزود: دانشکده الهیات دانشگاه تهران آمادگی ندارد ورودی جدیدی برای بهمن ماه بپذیرد.

به گفته معاون آموزش دانشگاه تهران، سایر دانشکده های این دانشگاه در حال مصاحبه با پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت هستند و مشکل دانشکده الهیات را ندارند.