2500 هکتار جنگلکاری در علی آباد کتول انجام شد

حمید سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این طرح از انواع گونه های سوزنی برگ استفاده شده است.

وی اظهار داشت: حوزه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان علی آباد کتول به واسطه وجود 90 هزار هکتار جنگل، 15 هزار هکتار مراتع ییلاقی و دو هزارهکتار مراتع قشلاقی یکی از متنوعترین حوزه های منابع طبیعی استان گلستان است.



سلامتی اظهار داشت: وجود 600 هکتار ذخیره گاههای سرونوش و سرخدار در این حوزه، اهمیت منابع طبیعی آن را دوچندان می کند.

وی گفت: در سال جاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان علی آبادکتول به جهت حفاظت بهتر از عرصه های ذخیره گاهی با اعتبار 200 میلیون ریال اقدام به فنس کشی به طول 1500متر درسطحی معادل 200هکتار از ذخیره گاه سرونوش کرده است.



سلامتی گفت: این طرح برای جلوگیری از پوسیدگی و ماندگاری بیشتربه جای استفاده از سیم پایه های چوبی از پایه های بتونی اجرا شد.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان افزود: هریک از پایه های بتونی مذکور به طول دومتر تهیه شده است که در فواصل 2 متر در 2 متر در زمین نصب شده و فنسها را به آن متصل کرده اند.

وی اظهار داشت: همچنین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان علی آباد جهت تسریع در آبگیری بالگردها حین وقوع حریق در جنگلها اقدام به احداث سه حوضچه آبگیر در دهنه محمدآباد و زرین گل با اعتبار 45 میلیون ریال کرده است.