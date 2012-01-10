روستای گدوک متعلق به شهرستان فیروزکوه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‏الله خان محمدی صبح سه شنبه در نشستی مطبوعاتی در جمع خبرنگاران افزود: این شهرستان حدود 255 هزار هکتار وسعت مساحتی دارد و 233 هزار هکتار از اراضی آن به ثبت ملی رسیده و تنها حدود 9 درصد آن از بخش ملی و منابع طبیعی خارج است.

تسلط حاکمیتی دولت بر منابع طبیعی این شهرستان حدود 92 درصد است

وی بیان کرد: تسلط حاکمیتی دولت بر منابع طبیعی این شهرستان حدود 92 درصد بوده و این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است و ما هم طبق انجام مراحل و وظایف قانونی خود، سند این اراضی را به ثبت رسانده ‏ایم.

این مسئول ادامه داد: در بخش منابع طبیعی اعتباراتی که به شهرستان فیروزکوه واگذار می‏ شود، براساس مصوبات کمیته برنامه ‏ریزی شهرستان و شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران است.

وی یادآور شد: این اعتبارات در بخشهای استانی و ملی برای انجام طرحها و پروژه‏ های منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه به خصوص حوزه سد "نمرود" اختصاص داده شده است.

هزار و 500 هکتار از اراضی "گدوک" به نام فیروزکوه سند خورده است

وی در خصوص تفکیک روستای "گدوک" به دو پلاک بیان داشت: بیش از هزار و 500 هکتار از اراضی گدوک به نام فیروزکوه سند خورده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه اضافه کرد: تفکیک گدوک به دو ناحیه، سردرگمی اهالی منطقه را به دنبال داشته است و مشکلاتی را برای اهالی برای دریافت خدمات دولتی فراهم ساخته است.

وی یادآور شد: آخرین مصوبه مرتبط به منطقه گدوک مربوط به سال 1372 است که در آن مرزهای سیاسی و منابع طبیعی منطقه کاملاً مشخص شده است.

این مسئول افزود: بر طبق این مصوبه، حدود 130 هکتار از اراضی پلاک گدوک در مرز سیاسی استان مازندران واقع شده و بر اساس آن اداره ثبت اسناد "سوادکوه" سند مالکیت صادر نموده است.

خان محمدی بیان کرد: هم اکنون بیش از هزار و 500 هکتار از اراضی این منطقه به نام فیروزکوه سند خورده است و مابقی 130 هکتار آن تحت پلاک '"شورآب" و تحت نظر اداره منابع طبیعی سوادکوه است که پایگاههای امداد و نجات جاده ای هلال احمر و پلیس راه این منطقه را نیز شامل می شود.

وی ادامه داد: اداره منابع طبیعی تابع تقسیمات کشوری است و خدمات رسانی در این حوزه به اهالی این روستا در مرزهای سیاسی هر دو استان به خوبی انجام می شود، اما قطعاً قرار گرفتن آن تحت لوای یک شهرستان مشکلات و معضلات مردم این منطقه را به حداقل خواهد رساند.

تفکیک این روستاها مشکلاتی را برای ساکنان به وجود آورده است

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه گفت: تفکیک این روستا به دو قسمت از نظر منابع طبیعی، مشکلاتی را برای ساکنان آن در انجام امورات اداری خصوصاً در مواجهه با ادارات جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، ثبت اسناد و ... ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه روستای گدوک متعلق به شهرستان فیروزکوه است و از آن منفک شدنی نیست، اضافه کرد: مرز مشخص شده در سال 1372 بر اساس خط الرأس و مرز طبیعی مازندران و تهران نیز به خوبی مرز سیاسی را مشخص کرده است.