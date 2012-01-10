به گزارش خبرنگار مهر، رمان «مسابقه دات کام» نوشته حسین بکایی، علاوه بر ایران توسط انتشارات مورپا (Morpa) در ترکیه منتشر خواهد شد. این کتاب توسط غدر توربوث، استاد دانشگاه استانبول و دکترای ادبیات فارسی به زبان ترکی ترجمه شده است.

قرار است انتشارات مورپا یک مجموعه رمان نوجوان با تعداد مجلدات 12 جلد منتشر کند که داستان هر کدام از آن‌ها در یک کشور اتفاق می‌افتد. 11 رمان این مجموعه توسط نویسندگان ترک نوشته شده‌اند و تنها رمان خارجی این مجموعه، کتاب «مسابقه دات کام» نوشته بکایی است. کتاب در حال حاضر مراحل آماده‌سازی برای چاپ را می‌گذراند.

انتشارات مورپا طرف قرارداد سازمان آموزش و پرورش ترکیه است و قرار است کتاب‌های این مجموعه 12 جلدی را در شمارگان چند 10 هزار در مدارس این کشور توزیع کند. این کتاب طبق آخرین اخبار، موفق شده توسط نشر چشمه مجوز انتشار در کشور را هم کسب کند.

بکایی هم درباره چگونگی برقراری ارتباط با انتشارات مورپا و توافق برای انتشار کتابش توسط این ناشر به خبرنگار مهر گفت: در یکی از سفرهایی که به استانبول داشتم، با کلثوم چنگیز نویسنده و ویراستار ترک دیدار داشتم. «ماجرای کلمه‌های گمشده» هم عنوان رمانی است که از چنگیز ترجمه کردم و به تازگی توسط نشر قطره منتشر شد. این نویسنده، در انتشارات مورپا به کار ویراستاری اشتغال دارد.

وی افزود: در نتیجه مذاکراتی انجام شد و ناشر برای چاپ یکی از آثارم اظهار علاقه کرد. من هم آخرین کارم یعنی «مسابقه دات کام» را به آن‌ها معرفی کردم و خلاصه‌ای از آن را در اختیارشان قرار دادم. با مطالعه خلاصه داستان، این ناشر برای چاپ کتاب اظهار علاقه کرد و ترجمه آن را غدر توربوث به عهده گرفت.