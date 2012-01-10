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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۰۱

حجت الاسلام نصیری:

45ویژه برنامه در دهه فجر امسال در کوهرنگ اجرا می شود

45ویژه برنامه در دهه فجر امسال در کوهرنگ اجرا می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس تبلیغات اسلامی کوهرنگ گفت: کمیته قرآن، مساجد و هیئت مذهبی این شهرستان 45 برنامه در ایام دهه فجر برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی نصیری افزود: بیش از 45 برنامه به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی در سه بخش مرکزی، بازفت و صمصامی به مدت 12 روز اجرا می شود.

وی مسابقه حفظ قرآن در بهار انقلاب، محفل انس با قرآن، مسابقه قرآنی، مسابقه مفاهیم قرآنی، ایستگاه صلواتی، نشست قرآنی، مسابقه حفظ قرآن ویژه دختران را از مهمترین برنامه های فرهنگی و مذهبی پیش بینی شده برای اجرا در شهرستان کوهرنگ برشمرد.
 
نصیری، برگزاری جشن انقلاب توسط هیئت های مذهبی، قرائت دعای توسل، گردهمایی بانوان شهر چلگرد، اقامه نماز وحدت، توزیع بروشور های مناسبتی، تجلیل از حافظان و قاریان بسیجی کوهرنگ و اجرای برنامه محوری"با قرآن در بهار انقلاب" با حضور قاریان استانی و کشوری را از دیگر برنامه های ایام دهه فجر انقلاب در شهرستان کوهرنگ بیان کرد.
 
کد مطلب 1505964

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