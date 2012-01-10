دولت جلوی سوء استفاده افراد سودجو از کودکان خیابانی را بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد زمانی با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی در تخصیص اعتبارات مناسب به سازمان بهزیستی و کمیته امداد گفت: هر لایحه ای به مجلس باید نمایندگان مردم در خانه ملت پس از بررسی، لایحه را به جمع بندی خواهند رساند که یکی از کارکردها بحث اعتبارات است و در بخشهای حمایتی این سازمانها زیر پوشش قرار می گیرند.

زمانی با اشاره به اینکه در میان سازمانهای حمایتی و بحث تخصیص بودجه ها به این ارگانها به سازمان بهزیستی کمی بی توجهی شده است، بیان کرد: عدم تخصیص اعتبارات بیشتر سبب شده تا این سازمان نتواند به افراد زیر پوشش خود که مشکلات زیادی دارند خدمت رسانی کند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه خواستار توجه وی‍ژه مسئولین به کودکان بی سرپرست شد و افزود: مسئولینی که شعار حمایت از موسسات خیریه رامی دهند باید نسبت به شعار خود تعهد داشته و آن را اجرایی کنند.

وی با اشاره به دومین جشنواره سراسری عکس گلستانه بیان داشت: کودکان طلاق آسیبهای اجتماعی را به بار می آورند، اما برگزاری جشنواره ها می تواند به کمک آنها بیاید و خیرین هم می توانند با حمایت از این قشر آنان را از آسیب های اجتماعی نجات دهند.

وی برگزاری چنین جشنواره هایی در سطح کشور نمود بارزی برای توجه بیشتر مسئولان و مردم به کودکان بی سرپرست است تا آنان بتوانند در راستای حمایت از فرزندان بی سرپرست گام بردارند.

زمانی با اشاره به این که در روند برگزاری این چنین جشنواره هایی مطبوعات و خبرگزاریها نقش موثری دارند اظهار داشت: خبرنگاران با قلم خود و عکاسان با آثار خود می توانند به خوبی آسیبهای اجتماعی را به تصویر بکشند تا مسئولان و مردم در راستای حمایت از فرزندان بی سرپرست و کمک به موسسات خیریه گام بردارند.

وی تصریح کرد: این موسسات خیریه هر چقدر بتوانند این فرزندان را به مردم و افکارعمومی معرفی کنند خیرین به میدان آمده و از فرزندان بی سرپرست حمایت خواهند کرد.

زمانی تاکید کرد: برگزاری چنین جشنواره هایی می تواند خیرین زیادی را به حمایت از کودکان بی سرپرست ترغیب کند و این امر باعث کاسته شدن آسیب های اجتماعی می شوند.

گفتنی است، دومین جشنواره عکس گلستانه با موضوع کودکان بی سرپرست و به میزبانی موسسه خیریه گلستان علی(ع) اردیبهشت ماه سال آینده در مشهد برگزار می شود.