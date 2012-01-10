به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری در جلسه هم اندیشی به مناسبت دهه بصیرت و قیام 19 دی که در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد با گرامیداشت قیام سرنوشت‌ساز مردم قم در 19 دی 56 اظهار داشت: قیام تاریخی و سرنوشت‌ساز 19 دی سرآغاز پیروزی انقلاب اسلامی و نهضت عظیم امام خمینی(ره) و 9 دی در حقیقت یک تجدید بیعت با این حرکت عظیم تاریخی است.



وی ادامه داد: طبق فرمایش خداوند از بین مومنان، جمعی هستند که از سر صدق و راستی با خدا عهد بسته و حرکت خودشان را بر اساس این پیمان تنظیم می‌کنند و این افراد به دو دسته تقسیم می‌شوند ؛ بعضی‌ها در پیشاپیش حرکت به شهادت می‌رسند و دسته دیگر در ادامه نهضت و حرکت منتظر شهادت می‌مانند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تاکید کرد: اگر انسان در زندگی خود با خداوند عهد و پیمان بسته و بر اساس آن حرکت کند هیچ گاه دچار مشکلات نمی‌شود و اگر بر عهد خود پایبند نباشد دچار تزلزل و انحراف از صراط مستقیم می‌شود.



عبادت کاسبکارانه درست نیست



حجت‌الاسلام اسکندری بیشترین مشکلات بشر را ناشی از عدم شناخت درست و غفلت از خالق و معبود یکتا دانست و تاکید کرد: برخی‌ها برای رسیدن به بهشت و دوری از جهنم، خداوند را عبادت می‌کنند که این عبادت نوعی عبادت کاسبکارانه است. باید ببینیم چه کسی ما را آفریده و زنده نگه داشته است؛ او مقصود است نه بهشت و دوری از جهنم او.



معاون فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم گفت: عالم آئینه تمامی نمای وجود حق است و مومن واقعی عزم خود را برای رسیدن به منافع اخروی و عبادت خالق هستی جزم می‌کند.



وی با بیان اینکه تمامی انحرافات از توجه به منافع شخصی و باندی و گروهی حاصل می‌شود، اظهار داشت: باید مراقب باشیم که زبانمان آزاد نباشد و دهانمان باز نباشد که هر چه دلمان می‌خواهد به هر کسی بگوئیم.



از شعارهای ظاهری افراد فریب نخوریم



حجت‌الاسلام اسکندری بر لزوم پرهیز از افراط و تفریط تاکید کرد و گفت: باید مسیر حق را طی کنیم، اما فکر نکنیم چون در مسیر حق هستیم مجاز به به دامن زدن به هر باطلی هستیم.



وی با تاکید بر اینکه نباید از شعارهای ظاهری افراد فریب خورد، افزود: برخی با شعار حمایت از ارزش‌ها وارد عرصه شدند ولی مقابل ولایت فقیه تیغ کشیدند و هنوز هم تیغ در دست دارند. پیروی از ولایت فقیه تنها به شعاردادن و دشمنی‌کردن با افراد دیگر نیست، بلکه سیره اهل بیت(ع) و امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری برای ما الگوست.