560 دستگاه تاکسی به شهروندان بیرجندی خدمات ارائه می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله غلام پور افزود: در پی اجرای طرح ضربتی برخورد با مسافربرهای شخصی تعداد 75 فقره قبض جریمه برای متخلفان در هفته اول اجرای طرح با همکاری پلیس راهور شهرستان صادر شد.

وی اظهار کرد: طبق ماده 203 آیین نامه راهنمایی و رانندگی حمل مسافر با خودروی شخصی تخلف محسوب می شود و برابر کد 81-20 جرایم و تخلفات رانندگی مبلغ 30 هزار تومان جریمه برای متخلفین در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: دو دستگاه خودروی بازرسی سازمان تاکسیرانی با مامور راهنمایی و رانندگی در حال گشت زنی در نقاط مختلف سطح شهر هستند که اجرای کامل این قانون نیاز به همکاری همه جانبه عوامل دست اندرکار دارد.

غلام پور هدف از این اقدام را حذف مسافر برهای شخصی در راستای حمایت از حقوق تاکسیرانان و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده های احتمالی در جهت تامین امنیت و رفاه شهروندان عنوان کرد.

سرپرست سازمان تاکسیرانی بیرجند با بیان اینکه هر گونه جابجایی مسافر با تاکسی تحت نظارت سازمان تاکسیرانی باید انجام شود، تصریح کرد: هم اکنون در سطح شهر بیرجند، 559 تاکسی وجود دارد که خدمات دهی به شهروندان را برعهده دارند.