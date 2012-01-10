جایگاه گیلانغرب بیش از برگزاری یک جشنواره منطقه ای غرب کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی گفت: شهرستان گیلانغرب نگین مقاومت و ایثار است و کسی نمی تواند ایثار و مقاومت مردم این شهرستان در طول هشت سال دفاع مقدس را فراموش کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: مردم گیلانغرب در طول هشت سال دفاع مقدس با تمام وجود از آب و خاک خود دفاع کردند و برای یک لحضه شهر و دیار خود ار ترک نکردند و مرد و زن و جوان این شهرستان به مقابله با دشمن بعثی پرداختند و خانم فرنگیس حیدرپور شیرزن گیلانغربی نماد کاملی از این مقاومت همگانی بود و همین مقاومت و ایستادگی بود که باعث شد مقام معظم رهبری لقب دومین شهر مقاوم کشور را به این شهر بدهند.

حجت الاسلام آفتابی گفت: مردم گیلانغرب امروز به خلق حماسه عظیمی که آفریدند افتخار می کنند و ما باید از این ظرفیت شهرستان گیلانغرب نهایت استفاده را ببریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به نقش گیلانغرب در دفاع مقدس، افزود: جایگاه و شان مردم گیلانغرب بیش از برگزاری جشنواره منطقه ای غرب کشور است و نیاز است این شهرستان در یک گستره وسیع تر و در سطح ملی به مردم کشور شناسانده شود.

