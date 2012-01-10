جهاد کشاورزی خراسان رضوی موفق به دریافت "برچسب مشخصات نهال" شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا قدسی اظهارکرد: با پیگیری مجدانه مدیریت باغبانی و همچنین کمیته فنی نهال این استان موفق به دریافت تعداد یک میلیون و 800 هزار برچسب مشخصات نهال شد.

وی گفت: خراسان رضوی با دارا بودن 16 مرکز تولید نهال مجاز و مورد تایید در شهرستانهای استان آماده توزیع نهال های شناسه دار است.

وی همچنین با اشاره به توزیع نهال در کشور اظهار داشت: از تعداد 20 میلیون اصله نهال در نظر گرفته برای توزیع، حدود یک میلیون 800 هزار اصله مربوط به خراسان رضوی است که در مقایسه با سالهای گذشته یک رکورد است.

لازم به ذکر است برچسب مشخصات نهال شامل اطلاعاتی از قبیل رقم، مشخصات پایه و پیوندک و نام تولید کننده است.