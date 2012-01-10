مشارکت مایکروسافت برای تولید لنزهای طبی هوشمند یک محقق ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، اشک درون چشم اطلاعات بسیار زیادی را درباره بدن انسان در خود پنهان کرده است، از این رو است که بسیاری به فکر کنترل نشانه های حیاتی بدن با کمک گرفتن از اشک چشم افتاده اند.

این ایده اکنون توسط شرکت مایکروسافت و دانشگاه واشنگتن نیز جدی گرفته شده است، این دو در پروژه ای مشارکتی در حال ساخت لنزهای طبی هستند که به حسگرهای گلوکزی مجهز هستند و می توانند قند خون را کنترل کرده و اطلاعات مرتبط با آن را به صورت بی سیم به ابزاری دیگر انتقال دهند.



چنین ابزاری می تواند کمک بزرگی برای افراد مبتلا به دیابت نوع یک به شمار رود زیرا این افراد باید به صورت مداوم و روزانه قند خون خود را اندازه گیری کنند. نمونه برداری از اشک چشم می تواند میزان قند خون را نشان دهد اما روند نمونه برداری دشوار است.



لنز طبی که ویژه تجزیه و تحلیل قند خون موجود در اشک چشم ساخته شده است می تواند این مشکل را برطرف سازد. "دسنی تن" محقق شرکت مایکروسافت که در این پروژه با محققی به نام "ژانگ" از دانشگاه واشنگتن مشارکت دارد می گوید محققان دانشگاه واشنگتن بیشتر از کاوشگرهای نوری نانویی استفده کرده اند که درون لنزهای هیدروژنی آب دوست ترکیب شده اند و به تازگی موفقیتهایی نیز به دست آورده اند. به گفته وی در این شیوه زمانی که آنزیمها با جریان اشک واکنش می دهند، محاسباتی ویژه برای مشاهده تغییرات در جریاناتی که توسط الکترودهای موجود در لنزها اندازه گیری شده اند، انجام می گیرد.



بابک پرویز، محقق ایرانی دانشگاه واشنگتن نیز در این پروژه مشارکت دارد، وی در ماه نوامبر به همراه تیم خود LED را درون لنزهای طبی قرار داد تا بتوانند پس از دریافت سیگنالهای حیاتی از بدن از خود نور بتابانند.



بابک پرویز و لنزهای بیونیکی اش



"بابک پرویز"- دانشمند ایرانی دانشگاه واشنگتن که با ابداع لنزهای بیونیکی اش آینده استفاده از لنزهای طبی را متحول کرد با کمک فناوری نانو و ترکیب کردن ریز تجهیزات میکروسکوپی نوری، الکترونیکی و حسگرهای زیستی توانست اطلاعات وضعیت سلامت فرد را بر روی لنزهای طبی نمایش دهد.



وی در سال 2008 نمونه ابتدایی از این طرح را ارائه کرد که در آن تنها از یک LED قرمز رنگ استفاده شده بود. اما در سال 2011 با کمک گرفتن از فناوری مشابه لنزهایی ابداع کرد که می توانند با دقتی بالا میزان قند خون را در افراد مبتلا به دیابت اندازه گیری کنند. بر اساس گزارش تلگراف، پرویز امیدوار است، روزی بتوان تمامی اطلاعات مورد نیاز کاربران را در راستای پروژه اصلی شرکت مایکروسافت، به صورت مستقیم بر روی لنزهای هوشمند نمایش داد.



مشارکت مایکروسافت برای ساخت سطح مشترک رایانه ای



ایده ساخت چنین لنزهایی در اصل بخشی کوچک از پروژه ای بزرگتر است که مایکروسافت اجرای آن را در دست گرفته است: ساختن سطح مشترک کاربری با رایانه ها که بی سیم هستند.



در داستانهای علمی تخیلی افراد می توانند اطلاعات رایانه ای را در برابر چشمهایشان ببینند یا با اشاره ای کوچک از آنها استفاده کنند، درست مانند صحنه هایی که در فیلمهای روباتیک ویرانگر و یا گزارش اقلیت مجسم شده اند.



بر اساس گزارش وایرد، استفاده از اشاره در به کارگیری اطلاعات امروزه به امری امکان پذیر تبدیل شده است اما هنوز فضای زیادی برای پیشبرد آن باقی مانده است. تکمیل لنزهای بیونیکی در دانشگاه واشنگتن نیز می تواند زمینه مورد نیاز مایکروسافت را برای ساخت سطح مشترک کاربری با رایانه ها را فراهم آورد.