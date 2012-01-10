ایجاد 39 هزار متر مربع فضای سبز در بستر رودخانه قمرود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صالحی با اعلام این خبر گفت: به دلیل اجرای پروژه‌های عمرانی، فضای سبز رودخانه تخریب شده بود که با عملیات اصلاح و بازکاشت، 39 هزار متر مربع به پوشش فضای سبز آراسته می‌شود.



وی ادامه داد: پیش‌بینی اولیه شهرداری برای اجرایی شدن این کار ، مبلغی حدود 250 میلیون تومان بود که اکنون با توسعه کار به 400 میلیون تومان اعتبار نیاز است.



مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم اضافه کرد: عملیات اجرایی و بهسازی کنار بستر رودخانه قمرود از نخستین روزهای آبان آغاز و تا پایان دی ماه ادامه دارد.



صالحی با بیان اینکه کاربری بستر رودخانه قم نسبت به گذشته تغییر کرده افزود: رودخانه قم به یکی از شریان‌های نیمه اصلی شهر و مسیر تردد بسیاری از شهروندان و زائرین تبدیل شده است.



وی ادامه داد: تغییر کاربری رودخانه قم از سوی معاونت حمل و نقل شهرداری برای سهولت در امر تردد شهروندان و زائران از بستر رودخانه شد و ایجاد فضای سبز در کنار بهسازی راه‌های عبوری در رودخانه از نکات ضروری به شمار می‌رفت که در این راستا سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم اقدام به ایجاد فضای سبز در بستر رودخانه کرده است.



مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم به اجرایی شدن پروژه‌های شهری در بستر رودخانه قمر‌‌ود اشاره کرد و گفت: بسیاری از فضاهای سبز بستر رودخانه با اجرای عملیات‌ عمرانی تخریب شده است که سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم نسبت به تدوین برنامه‌ای برای اصلاح آن اقدام کرده است.



صالحی اضافه کرد: تمام نقاطی که به محل تجمع نخاله و زباله تبدیل شده بود به فضای سبز تغییر داده شد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: عملیات اجرایی بخش پارکسوار شمالی رودخانه قم و قسمت ابتدایی آن از سمت میدان 72 تن آغاز خواهد شد و تا پایان بهمن‌ماه به اتمام می‌رسد.

