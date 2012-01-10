تیر جستجوهای حیات بیگانه به سنگ خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، فضا بسیار وسیع است و احتمال اینکه به صورت اتفاقی بتوان در میان آن به سیگنالهای ارسال شده توسط حیاتهای احتمالی بیگانه برخورد کرد، بسیار کم است. از این رو باید برای ردیابی تشعشعات رادیویی برخاسته از هوش فرازمینی فرضی از ابزاری ویژه مانند تلسکوپ کپلر استفاده کرد.

اخترشناسان از اطلاعات به دست آمده از تلسکوپ فضایی کپلر برای گوش سپردن دقیق به امواج رادیویی برخاسته از ستاره های شناخته شده دارای سیاره استفاده می کنند و اکنون اینگونه به نظر می آید که اولین سیگنالهای کاندید از جانب این ستاره ها ردیابی شده اند.



دانشمندان در دانشگاه کالیفرنیا برکلی می گویند رصدهای کپلر برای یافتن حیات فرازمینی آغاز شده است و تجزیه و تحلیلهای اولیه نشان از ردیابی چندین سیگنال دارند که متاسفانه اولین سیگنال نه از جانب بیگانه های فضایی، بلکه از جانب زمین و ناشی از تداخلات فرکانسی رادیویی زمینی بوده است.



محققان با بررسی اطلاعات به دست آمده از رصد و اسکن 86 سیاره فراخورشیدی توسط کپلر اعلام کردند اولین سری از سیگنالهای فرازمینی را رد یابی کرده اند، با این همه تجزیه و تحلیل بیشتر بر روی این سیگنالها نشان دادند که منشاء آنها زمین است و نه سیاره ای بیگانه. این سیگنالها شباهت زیادی به سیگنالهایی دارند که محققان انتظار کشف آنها را از سیاره های بیگانه داشتند با این همه این ویژگی ها با سیگنالهای رادیویی که توسط ماهواره های مدارگرد زمین ارسال می شوند نیز شباهتهای زیادی دارند.



با این همه اخترشناسان این خبر را خبر بدی نمی دانند زیرا به اعتقاد آنها ردیابی سیگنالهای مشابه آنچه محققان انتظار یافتنش را دارند می تواند الگوریتمی را برای مطالعه درست برای یافتن سیگنالهای بیگانه در اختیار آنها قرار دهد. با وجود اینکه این سیگنالها از زمین ساطع شده اند، اما ردیابی هرنوع سیگنال مصنوعی می تواند فرصتی مناسب برای دانشمندان باشد تا به تدریج بتوانند نوع سیگنالهایی که باید آنها را کشف کنند، تعیین کنند.



تلسکوپ فضایی کپلر ناسا که در این پروژه با محققان برکلی همکاری دارد، در حال حاضر در جستجوی سیاره های فراخورشیدی است که در مدار ستاره های دیگر در حرکتند. کپلر این کار را با رصد نوسانات نوری ستاره ها به واسطه عبور سیاره هایشان انجام می دهد. برای اثبات وجود یک سیاره، سیاره باید چهار بار از برابر ستاره اش عبور کند.



بر اساس گزارش دیسکاوری، پروژه جستجو برای یافتن حیات فرازمینی یا SETI همچنان ادامه دارد و قرار است بیش از 50 ترابایت از اطلاعات به دست آمده از رصدهای کپلر در این پروژه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند تا شاید روزی نشانه ای از تمدن بیگانه و هوشمند احتمالی در سیاره ای دیگر کشف شود.