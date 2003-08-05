برلين و واشنگتن بايد با هم آشتي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، سيلويو برلوسكني نخست وزير ايتاليا آمادگي خود را براي وساطت ميان مقامات برلين و واشنگتن اعلام كرده است .

برلوسكني در گفتگو با روزنامه آلماني زبان" بيلد " با اعلام اين خبر افزود : من با در نظر گرفتن تمام جوانب چنين تصميمي را اتخاذ كرده و بر انجام آن پافشاري مي كنم .

وي در ادامه با اشاره به اينكه قصد دارد روابط برلين - واشنگتن را بهبود بخشد، گفت: بوش و شرودر بايد درصدد كاهش اختلافات گذشته برآيند و با مرتفع نمودن آنها به روابط آتي ميان دو دولت بينديشند .

نخست وزير ايتاليا با اشاره به روابط حسنه ميان رم - واشنگتن تصريح كرد : ايتاليا در جنگ عراق با حمايتهاي خود از آمريكا به بهبود اين رابطه كمك كرد در حاليكه آلمان و فرانسه به شدت با جنگ عراق مخالفت نمودند .

برلوسكني در ادامه گفتگو با اين روزنامه آلماني زبان اظهار داشت : آلمان مي توانست قبل از جنگ با حمايت از آمريكا و بعد از پايان جنگ با كمك به نيروهاي نظامي آمريكا در عراق رابطه خود را با اين كشور بهبود بخشد .

وي همچنين افزود : اكنون زمان آن فرارسيده تا آلمان با نگاهي به آينده به برقراري رابطه مجدد با آمريكا فكر كند . برلوسكني با پيشنهاد اينكه آلمان بايد از دامن زدن به تفاوت نگرشها خودداري كند ، تصريح كرد : اكنون زمان آن فرارسيده تا دولتها با همكاري يكديگر براي برقراري ثبات و امنيت در جهان تلاش نموده و از هيچ اقدامي فروگذار ننمايند .

نخست وزير ايتاليا در خاتمه گفت : بطور قطع يوشكا فيشر وزير امورخارجه آلمان كانديداي اصلي براي وزارت امورخارجه اتحاديه اروپا خواهد بود .







