آتش سوزی خط لوله ایستگاه تزریق گاز سیاهمکان مهار شد

به گزارش خبرگزرای مهر، مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در این باره توضیح داد: این آتش سوزی ساعت سه و 50 دقیقه بامداد دیروز (دوشنبه 19 دی) در محل خطوط لوله ورودی و خروجی این ایستگاه اتفاق افتاد که با اقدام به هنگام کارکنان بخشهای مرتبط در ساعت 9 صبح تحت کنترل درآمد.

عبدالامیر حویزاوی با بیان اینکه در این حادثه به کسی آسیب نرسید، گفت: در این حادثه تنها بخشی از خطوط لوله متحمل خسارت شده است.



وی افزود: هم اکنون ایمن سازی محل حادثه در حال انجام است و با مشخص شدن علت نشتی خط لوله و ترمیم آن فعالیت این ایستگاه از سر گرفته می شود.



ایستگاه تزریق گاز سیاهمکان گاز سبک کارخانه گاز و گاز مایع (ان.جی.ال) 1300 را برای تزریق به میدان بی بی حکیمه تقویت می کند.



شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، یکی از پنج شرکت بهره برداری تابع شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است که حوزه عملیاتی آن در استان کهگیلویه و بویراحمد و بخش هایی از استان های فارس، بوشهر و خوزستان قرار دارد.