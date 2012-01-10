  1. استانها
  2. خوزستان
۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۲۴

آتش سوزی خط لوله ایستگاه تزریق گاز سیاهمکان مهار شد

آتش سوزی خط لوله ایستگاه تزریق گاز سیاهمکان مهار شد

اهواز - خبرگزاری مهر: شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران آتش سوزی در خط لوله ایستگاه تزریق گاز سیاهمکان در حوزه فعالیت این شرکت را مهار کرد.

به گزارش خبرگزرای مهر، مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در این باره توضیح داد: این آتش سوزی ساعت سه و 50 دقیقه بامداد دیروز (دوشنبه 19 دی) در محل خطوط لوله ورودی و خروجی این ایستگاه اتفاق افتاد که با اقدام به هنگام کارکنان بخشهای مرتبط در ساعت 9 صبح تحت کنترل درآمد.

عبدالامیر حویزاوی با بیان اینکه در این حادثه به کسی آسیب نرسید، گفت: در این حادثه تنها بخشی از خطوط لوله متحمل خسارت شده است.
 
وی افزود: هم اکنون ایمن سازی محل حادثه در حال انجام است و با مشخص شدن علت نشتی خط لوله و ترمیم آن فعالیت این ایستگاه از سر گرفته می شود.
 
ایستگاه تزریق گاز سیاهمکان گاز سبک کارخانه گاز و گاز مایع (ان.جی.ال) 1300 را برای تزریق به میدان بی بی حکیمه تقویت می کند.
 
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، یکی از پنج شرکت بهره برداری تابع شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است که حوزه عملیاتی آن در استان کهگیلویه و بویراحمد و بخش هایی از استان های فارس، بوشهر و خوزستان قرار  دارد.
کد مطلب 1506000

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها